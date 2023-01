Packendes Duell gegen den Abstieg Eisbären schlagen Augsburger Panther 4:3 in der Verlängerung

Dass sich die Eisbären und die Augsburger Panther einen intensiven Schlagabtausch liefern werden, konnte man angesichts der Konstellation, dass der 13. den 14. der Tabelle empfängt, erwarten. Allerdings überstieg die Dramatik bei diesem 4:3 nach Verlängerung (1:0, 0:3, 2:0, 1:0) für die Gastgeber die Erwartungen deutlich.

Nachdem es zunächst nach einem schweren Rückschlag für die Berliner im Kampf um den Klassenerhalt aussah, weil sie zwischenzeitlich mit 1:3 zurücklagen, kämpften sie sich dank zweier Powerplaytore erst zurück und durften sich am Ende sogar über zwei wichtige Zähler freuen, weil Frank Mauer die Eisbären und die Fans 30 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung erlöste.

10 Punkte rangieren vor den Schwaben, die noch zwei Spiele mehr zu bestreiten haben. Während die Eisbären am Sonntag spielfrei haben und diesen Auftritt aufarbeiten können, tritt Augsburg gegen Spitzenreiter RB München an.

Angesichts der Bedeutung dieses Spiels präsentierten sich die Gastgeber vor 13.287 Zuschauern zu Beginn überraschend konzentriert. Entsprechend verdient erzielte Zach Boychuk in der ersten Überzahl des Spiels auch den Führungstreffer (9.).

Der Ausgleich bringt die Eisbären völlig aus der Fassung

Dem trotz der optischen Überlegenheit im ersten Drittel aber keine weiteren Treffer folgten. Torwart Tobias Ancicka, der nach dem souveränen 2:0 in Nürnberg am Sonntag das Tor hütete, kam bis auf eine Chance von Ex-Eisbär Marcel Barinka auch nicht ernsthaft in Bredouille.

Anders sah es ab der fünften Minute des Mittelabschnitts aus. Auf einmal verlor Ancicka den Überblick, wo sich der Puck aktuell befindet, der sich irgendwo unter seiner wuchtigen Ausrüstung versteckt hatte.

Den ersten Versuch der Panther, die zuerst an die Scheibe kamen, konnte er gemeinsam mit einem Verteidigerschoner entschärfen, doch der Nachschuss von Ryan Kuffner landete dann doch im Netz. Was dafür sorgte, dass die Fans dem Keeper lauthals den Rücken stärkten.

Dennoch wirkte der Ausgleich nach – und zwar auf extreme Weise. Denn er wirkte nicht nur als kleiner Dämpfer, sondern ließ das Berliner Spiel völlig in sich zusammenfallen. Keine anderthalb Minuten später erhöhte Sebastian Wännström auf 2:1 für die Gäste und dann erhöhte Andrew Leblanc sogar noch auf 3:1 (32.).

Womit klar war, dass ein mögliches Comeback an diesem Abend ein sehr schwieriger Weg werden würde. Plötzlich war wieder die Panik zu spüren Fehler zu produzieren, die schon einige Niederlagen in dieser Saison verursacht hatte. Die eigenen Angriffe wurden nicht konsequent zu Ende gebracht.

Die Augsburger hatten zuletzt immer wieder Führungen kurz vor der Schlusssirene noch verspielt und dabei wichtige Punkte hergeschenkt. Um ihnen Ähnliches zuzufügen, musste ein Wirkungstreffer her. Und dieser gelang − wie hätte es auch anders sein sollen − wieder in Überzahl. In der 50. Minute durfte sich Kevin Clark dafür feiern lassen.

Als sich fünfeinhalb Minuten vor dem Ende erneut die Tür zur Strafbank öffnete, hatten einige Zuschauerinnen und Zuschauer bereits die richtige Eingebung und erhoben sich von ihren Sitzen. Eine Minute später war erneut Kevin Clark zur Stelle, der mit dem dritten Powerplaytor in der dritten Überzahl des Abends die Partie erneut ausglich und dem Spiel erneut eine dramatische Wendung gab.

Frank Mauer hatte in der Verlängerung schon früh die große Chance, diese Partie zu entscheiden, doch der Stürmer vergab die Kontergelegenheit. Kurz vor dem Ende der Verlängerung schlug er dann zu. Aber auch dieses Tor hatte ihren dramatischen Moment. Kurzfristig wurde die Party unterbunden, weil die Schiedsrichter den Videobeweis zu Rate gezogen. Doch das Tor zählte, und selten war die Freude über zwei Punkte wohl so groß wie an diesem Abend.

