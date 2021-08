Die deutschen Rollstuhlbasketballerinnen holen ihren dritten Sieg, die Männer verlieren gegen Australien

Es lief wieder gut für die deutschen Frauen im Rollstuhlbasketball. Am Samstag trat das Team von Dennis Nohl gegen die kanadische Mannschaft an. Wie schon in ihren Spielen gegen Australien und Großbritannien starteten die Frauen sehr stark ins erste Viertel und schafften es direkt zu Spielbeginn, ihren Vorsprung auszubauen. In der zweiten Hälfte des Spiels holten die Kanadierinnen auf, eine Minute vor Spielende gehen sie in Führung. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Sieg der deutschen Rollstuhlbasketballerinnen schien für kurze Zeit verloren, doch in den letzten Sekunden gelingt Anne Patzwald die deutsche Führung. Mit 59:57 gewinnen die deutschen Frauen gegen Kanada. "Es war so heftig", sagte die Spielerin am Ende des Spiels. "Ich bin immer noch überwältigt, die Kanadierinnen haben unseren Vorsprung abgeknabbert. Es war eine Zitterpartie zum Schluss. Doch wir haben es gewonnen, es war eine geile Teamleistung." Mit diesem Sieg steht für die deutschen Frauen nur noch das Spiel gegen Japan aus. Und die Finalspiele rücken in greifbare Nähe.

Für die deutschen Männer lief es am Samstag nicht so gut: Sie verloren mit 53:64 gegen das australische Team. Besonders zu Beginn des Spieles fanden die Deutschen schlecht ins Spiel, schon im ersten Viertel hatten die Australier einen Vorsprung von zehn Punkten. "Es war ein hartes Spiel, wir sind schlecht ins Spiel reingekommen und sind das restliche Spiel einem Rückstand hinterhergelaufen", fasst Nationalspieler Jens-Eike Albrecht zusammen. Nach einen knappen Verlust gegen die USA mit 55:58 und einem guten Sieg gegen Großbritannien mit 71:59, sollte das deutsche Team in den nächsten Spielen gegen Algerien oder den Iran mindestens einen Sieg holen, um nicht in der Gruppenphase auszuscheiden.