Rapp bleibt in Darmstadt

Nicolai Rapp wird für ein weiteres Jahr an den SV Darmstadt ausgeliehen. Das bestätigte Union am Mittwoch kurz nach dem gewonnen Testspiel gegen Würzburg.



Der 23-Jährige, der 2019 von Aue zu Union wechselte, war schon im vergangenen Winter an Darmstadt ausgeliehen worden.



„Wir haben Nicolai im Januar 2019 aus Aue geholt, um unsere Defensive zu verstärken. Er ist ein Spieler mit viel Potenzial, hoch motiviert und benötigt Spielpraxis. Daher hatten wir uns nach einem Jahr mit wenig Einsatzzeiten entschieden, ihn auszuleihen. Wir haben seine positive Entwicklung in Darmstadt stets beobachtet, trotzdem ergibt eine erneute Leihe aus Sicht aller Beteiligten derzeit am meisten Sinn. Nicolai wird weitere Erfahrungen sammeln und im nächsten Sommer zu uns zurückkehren," sagte Union-Manager Oliver Ruhnert.