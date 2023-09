Preis der Einheit in Hoppegarten Emotionale Tage im deutschen Galopp

Für den deutschen Galoppsport stehen emotionale Tage bevor. An diesem Sonntag findet in Paris der Prix de l’Arc de Triomphe statt, der als wichtigstes Rennen der Branche gilt. Zum ersten Mal in der Geschichte dieser Veranstaltung sind gleich drei Pferde dabei, die hierzulande trainiert werden: Fantastic Moon und Mr. Hollywood, die beim diesjährigen Deutschen Derby die ersten beiden Plätze belegten. Zudem Sisfahan, der vor zwei Jahren bei diesem Rennen erfolgreich war.

Am kommenden Dienstag wird dann der Renntag der Deutschen Einheit in Hoppegarten ausgetragen. „Es ist einer der emotionalsten Renntage in ganz Deutschland“, sagt Gerhard Schöningh, der die Großanlage in Brandenburg 2008 erworben hat. Jahr für Jahr strömen bis zu 15.000 Fans auf die Rennbahn, um den deutschen Nationalfeiertag mit Pferdesport zu feiern. Schöningh weiß: „Durch den Fall der Mauer können Menschen und Pferde aus allen Teilen Berlins, Deutschlands und des Auslandes wieder die größte Rennbahn in Deutschland besuchen.“

Obwohl Schöninghs Fokus vor allem darauf liegt, einen perfekten Renntag am Dienstag vorzubereiten, blickt er gespannt in Richtung Paris. Denn er gehört zu der 22-köpfigen Besitzervereinigung, der Fantastic Moon gehört. Und dem Hengst werden große Chancen eingeräumt, um den Sieg mitzulaufen. „Das ist der Traum eines jeden Besitzers“, sagt er. Ein fulminanter deutscher Auftritt – so die Hoffnung – könnte noch ein paar Pferdesport-Fans mehr nach Hoppegarten locken.

Marcel Weiß trainiert den Titelverteidiger

Marcel Weiß war vor zwei Jahren maßgeblich daran beteiligt, die deutsche Galoppszene zu elektrisieren. Der von ihm trainierte Torquator Tasso hatte sich als erst zweites deutsches Pferd überhaupt in Paris durchgesetzt; das Rennen wurde auf der Rennbahn in Hoppegarten live übertragen. 2021 fielen beide Veranstaltungen auf denselben Tag.

Renntag der Deutschen Einheit Am kommenden Dienstag finden insgesamt acht Rennen in Hoppegarten statt, dabei werden Preisgelder in Höhe von 163.000 Euro ausgeschüttet. Um 14 Uhr startet das erste Rennen.

In diesem Jahr ist Weiß, der in Mülheim (Nordrhein-Westfalen) wohnt, nicht in Paris dabei. Dafür schickt er mit Petit Marin allerdings den Titelverteidiger in den 33. Preis der Deutschen Einheit. Hoppegarten spielt für das Leben und die Karriere des 46-Jährigen eine große Rolle.

Als gebürtiger Berliner besuchte er schon als Kind die Rennbahn. Nachdem er zunächst Reiterfahrungen mit Ponys sammeln konnte, begann Weiß bereits mit 14 Jahren seine Ausbildung am Rennstall von Martin Rölke, der bis zu seinem Tod 2014 eine Institution des deutschen Galoppsports war.

Heute zählt er zu den renommiertesten deutschen Trainern. 2020 und 2021 wurde er vom Fachblatt „Sport-Welt“ zum Trainer des Jahres gekürt. Die Rennbahnen in Paris und in Hoppegarten haben beide ihren wesentlichen Anteil daran. Die Emotionen werden auch bei ihm in den kommenden Tagen hochkochen.