Reus-Verletzung überschattet Derbysieg Augsburg verschärft die Bayern-Krise, BVB erklimmt Tabellenspitze

Der FC Bayern rutscht in der Fußball-Bundesliga immer tiefer in eine Ergebniskrise. Nach zuvor drei Unentschieden in Folge in der Liga verlor das Starensemble am 7. Spieltag beim FC Augsburg völlig überraschend mit 0:1 (0:0).

Vier Tage nach dem verdienten 2:0-Sieg in der Champions League gegen den FC Barcelona präsentierten sich die Bayern wieder weit weg von ihrer Topform, der Druck auf Trainer Julian Nagelsmann dürfte nun zunehmen.

Die Augsburger machten dem Münchner Starensemble das Leben mit harter Zweikampfführung und hoher Laufbereitschaft schwer. Die Bayern gingen mit ihren Chancen fahrlässig um - das wurde mit dem 0:1 durch Mergim Berisha (59.) bestraft. In der Nachspielzeit entschärfte FCA-Torhüter Rafal Gikiewicz einen Kopfball des aufgerückten Nationaltorhüters Manuel Neuer.

Borussia Dortmund nutzte den erneuten Patzer des Rekordmeisters und steht nach dem 1:0 (0:0) im Spiel gegen den FC Schalke vorerst an der Tabellenspitze. Beim ersten Revierderby in einem ausverkauften Stadion seit knapp drei Jahren machte Dortmund aus dem vielen Ballbesitz zunächst wenig, ehe Youssoufa Moukoko (79.) den verdienten Siegtreffer erzielte.

Der BVB konnte sich gegen Schalke spät an die Tabellenspitze siegen. © AFP/SASCHA SCHUERMANN

Überschattet wurde der Derbysieg des BVB von einer Verletzung von Marco Reus. In der 30. Minute des Spiels knickte der Nationalspieler von Borussia Dortmund nach einem Zweikampf mit dem rechten Fuß um. Der 33-Jährige schlug sofort vor Schmerzen die Hände vors Gesicht und wurde nach langer Behandlung mit der Trage vom Platz getragen.

Nationalspieler Reus vom BVB droht eine längere Verletzungspause. © IMAGO/Ralf Treese

Damit scheint auch das Aus für die beiden kommenden Nations-League-Spiele am 23. September in Leipzig gegen Ungarn und am 26. September gegen England in London wahrscheinlich. Der Dortmunder Kapitän hatte in der Vergangenheit schon oft mit schweren Verletzungen zu kämpfen, die ihn auch in der Nationalmannschaft um viele Einsätze brachten. Unter anderem verpasste er die WM 2014 und die EM 2016, für die 2021 ausgespielte EURO 2020 hatte er aus körperlichen Gründen abgesagt.

Der VfB Stuttgart muss weiter auf den ersten Sieg warten und steckt nach dem 1:3 (0:1) gegen Eintracht Frankfurt in der Abstiegsregion fest. In Stuttgart gingen die Gäste durch ein Kopfballtor von Sebastian Rode (6.) früh in Führung und wurden danach nur selten vom VfB in Bedrängnis gebracht. Stattdessen erhöhte Daichi Kamada (55.) mit einem Freistoßtor zum 2:0. Tiago Tomas (79.) erzielte den Anschlusstreffer, ehe Kristijan Jakic (88.) den Endstand herstellte. Es war das siebte Spiel ohne Dreier für den VfB, der auf den 16. Platz abrutscht.

Auch Bayer Leverkusen hat den nächsten Schritt aus der Krise verpasst und nach dem 2:0 in der Königsklasse gegen Atlético Madrid in der Bundesliga nicht nachlegen können: Gegen Werder Bremen kam die Werkself nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Beide Teams lieferten sich ein ansehnliches Duell mit viel Tempo und Chancen, in der zweiten Hälfte nutzte Kerem Demirbay (57.) eine davon zum 1:0. Doch Milos Veljkovic (82.) gelang noch der späte Ausgleich für Bremen. Champions-League-Starter Leverkusen verpasste somit den ersten Heimsieg der Saison und hängt mit fünf Punkten als Viertletzter im Tabellenkeller fest. (dpa)

