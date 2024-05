Riesige Party in der Sömmeringhalle Alba Berlins Basketballerinnen sind zum ersten Mal Deutscher Meister

Die Basketballerinnen von Alba Berlin sind zum ersten Mal Deutsche Meisterinnen. Im packenden fünften Spiel gegen Titelverteidiger Stars Keltern setzte sich die Mannschaft von Trainer Cristo Cabrera am Mittwochnachmittag mit 68:53 (13:16, 14:10, 16:16, 25:11) durch und entschied die Finalserie mit 3:2 für sich. Die mit 2400 Fans ausverkaufte Sömmeringhalle glich einem Tollhaus. Für Alba ist es im zweiten Jahr in der Bundesliga der erste große Titel im Frauenbereich und die Krönung einer Entwicklung, die 2019 mit der Entscheidung zur Professionalisierung ihren Anfang nahm.

Wie besonders dieses entscheidende Spiel für Alba war, konnte man schon in den vergangenen Tagen spüren. Die Tickets waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft, die Sömmeringhalle platzte schon lange vor Spielberginn aus allen Nähten. Die Fans standen im Umlauf, saßen auf den Treppen und auch aus Keltern war eine kleine, aber lautstarke Gruppe angereist. 20 Minuten vor Spielberginn wurde es erstmals richtig laut, als die Berliner Mannschaft das Parkett zum Warmup betrat. „Alba, Alba“- schallte es durch die Halle.

Das Publikum war einem Finale würdig – und das galt auch für die Intensität auf dem Feld. Beide Mannschaften verteidigten extrem aggressiv, bedrängten die Gegnerinnen schon weit in deren Hälfte, sprangen in die Passwege und schenkten sich nichts. Die Fans feierten jeden Rebound, jeden Ballgewinn.

Basketball-Finalserie Spiel 1: Berlin - Keltern 69:49

- Keltern 69:49 Spiel 2: Berlin - Keltern 47:68

47:68 Spiel 3: Keltern - Berlin 53:56

53:56 Spiel 4: Keltern - Berlin 64:55

- Berlin 64:55 Spiel 5: Berlin - Keltern 68:53

Davon gab es auch deutlich mehr als Punkte. Beide Teams zwangen sich gegenseitig zu derart vielen Fehlern, dass kein wirklicher offensiver Fluss entstand. Es war ein Abnutzungskampf, der nicht durch Ästhetik begeisterte, sondern durch Spannung und bedingungslosen Einsatz. Exemplarisch war die Leistung von Albas Nationalspielerin Theresa Simon, die in der ersten Hälfte keinen einzigen Wurf nahm und auch keine Punkte vorbereitete, aber ihre Gegnerinnen mit sehr intensiver Verteidigung entnervte.

Nach ordentlichem Start hatten die Berlinerinnen Mitte des ersten Viertels dennoch große Probleme. Denn während die hohe Zahl an Ballverlusten beide Teams gleichermaßen betraf, ließ Alba in dieser Phase viel zu viele Rebounds zu. Nach eigenen Fehlwürfen holte sich Keltern immer wieder die zweite Wurfchance und bestrafte anschließend die unorganisierte Berliner Defense.

Zudem war Alba im Angriff zu ausrechenbar. Aus der Distanz versprühte das Team von Cristo Cabrera lange keinerlei Gefahr und der Weg zum Korb war meist sehr voll. Beim Stand von 13:20 sah es kurz so aus, als könnte den Berlinerinnen das Spiel entgleiten, doch anders als bei der klaren Niederlage im zweiten Finale vor anderthalb Wochen fanden sie dieses Mal Lösungen.

Deeshyra Thomas traf Albas ersten Dreier, vor allem erzwangen die Gastgeberinnen mit ihrem Zug zum Korb viele Pfiffe. Kelterns Guard Matea Tavic musste mit Foulproblemen früh vom Feld und Alba robbte sich langsam wieder heran. In die Halbzeitpause ging es dann – weil ein Dreier Kelterns ganz knapp nach der Sirene kam – sogar mit einer knappen 27:26-Führung.

Im letzten Viertel drehte Alba so richtig auf

Das dritte Viertel begann allerdings nicht nach dem Geschmack der Berlinerinnen. Kelterns Krystal Vaughn setzte sich mit ihrer unorthodoxen Wurftechnik mehrfach in Szene und bei vier Punkten Rückstand nahm Cabrera eine Auszeit. Diese Maßnahme zeigte Wirkung und das Spiel blieb weiter auf Messers Schneide. Mit Ablauf des Viertels brachte Nina Rosemeyer die Halle mit einem Dreier zum Kochen. Es ging mit 43:42 in den Schlussabschnitt.

Keltern legte los, Alba zog nach, es ging hin und her, beide Fanlager sorgten für eine herausragende Atmosphäre. Als Marie Bertholdt die Berlinerinnen erstmals mit vier Punkten in Führung brachte, nahm Keltern eine Auszeit. Doch das Spiel kippte nun in Richtung der Gastgeberinnen.

Alba erzwang mit guter Defense einen Ballverlust, traf auch der anderen Seite einen schweren Wurf. Die Lautstärke in der Halle erreichte ihr Maximum, einige Fans fassten sich schon ungläubig an den Kopf, Louis Olinde und Johannes Thiemann von Albas fast vollständig anwesender Männermannschaft sprangen jubelnd auf. Sechs Minuten vor Schluss führten die Berlinerinnen mit 52:46 und bauten diesen immer weiter aus. Die Würfe fielen nun von überall und Keltern fand keine Antwort mehr. Anschließend kannte der Jubel in der Sömmeringhalle keine Grenzen mehr.