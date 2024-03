Xabi Alonso war gut vorbereitet. Vor dem rheinischen Derby hat der Leverkusener Trainer Fußball geschaut. Und bei einem Sonntagsmittagsspiel in Liga zwei gab es da einen Auftritt eines Klubs zu sehen, der in wichtigen Momenten zuverlässig alles verdaddelt, den Hamburger SV natürlich. Der brachte es fertig, trotz numerischer Überlegenheit gegen den Tabellenletzten VfL Osnabrück daheim 1:2 zu verlieren. Alonso sprach: Das war eine Warnung, denn „gegen zehn zu spielen, ist manchmal nicht einfach. Hamburg hat gegen zehn verloren.“

Wenn man die HSV-Raute durchs Volksparkstadion trägt, dann geht so was locker. Wenn man hingegen mit dem Bayer-Emblem auf der Brust in Köln antritt, dann läuft das eben nicht so. Alonso gewann mit seinem Team, das schon nach 13 Minuten mit einem Mann mehr unterwegs sein durfte nach der Roten Karte gegen den Kölner Jan Thielmann, 2:0. Humorlos und souverän.

Mit nunmehr zehn Punkten Vorsprung auf die hilflos durch die Saison schlingernden Bayern aus München sollte bei noch zehn Spieltagen in der Bundesliga aus Bayer-Sicht nichts mehr anbrennen.

Sicher, olle Vizekusen-Witze werden womöglich bis zu dem Tag die Runde machen, an dem Bayer die Schale in den Händen halten wird. Auch bei uns in der Redaktion war das am Montag wieder Thema. So nach dem Motto: Schreib doch mal auf, was nun passieren muss, damit Leverkusen das Ding noch vergeigt. Sorry, keine Chance.

Claus Vetter ist Ressortleiter der Sportredaktion und überzeugt davon, dass Bayer Leverkusen nun Meister wird.

Alonsos Mannschaft wird nix vergeigen, weil die Leverkusener den besten Fußball in der Liga spielen und weil sie trotz ihrer Erfolgsserie nicht überheblich werden und womöglich offen die Meisterfeier planen. 34 Pflichtspiele in Serie hat Bayer nun nicht mehr verloren und wenn man die Leverkusener auf dem Platz so sieht, hat man auch nicht das Gefühl, dass sie so schnell noch mal verlieren werden. Zumindest nicht in der Bundesliga.

Xabi Alonso sieht das Ganze als eine Art Geduldspiel für seine Profis, von denen er nach dem Sieg am Sonntag sogar weniger Emotionalität auf dem Platz eingefordert hat. Das Gesamtpaket in Leverkusen stimmt, mit so viel Understatement wirst du sicher Meister.