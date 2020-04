Unsere Personal-Trainer Michaela Seidler und Michael Schimmer erklären Ihnen in unserer neuen Serie einfache Fitnessübungen. Im zwölften Teil der Serie geht es um den Bizepsmuskel.

In unserer heutigen Übung wollen wir uns dem Bizeps widmen. Es ist also eine Übung für den vorderen Oberarm. Der Bizepsmuskel gehört zur Oberarmbeugemuskulatur, die sich über das Schultergelenk und das Ellenbogengelenk zieht.

Fitness leicht gemacht: So trainieren Sie Ihren Bizeps richtig

Der Bizeps macht den Großteil der äußeren Struktur des vorderen Oberarmes aus. Er ist für die Bewegungen des Schulter- und des Ellenbogengelenks verantwortlich. Schon allein deswegen ist es keine Übung nur für Männer.

Für unsere Übung stellen wir uns aufrecht hin. Nehmen Sie sich ein kleines Gewicht in die Hände. Das kann eine kleine Hantel sein. Alternativ können Sie ein schweres Buch in die Hände nehmen oder eine Wasserflasche. Letztere hätte den Vorteil, dass Sie das Gewicht durch die Menge des Inhalts selbst bestimmen können.

Für diese Übung liegen Ihre Oberarme dicht am Körper. Achten Sie darauf, dass die Ellenbogen dabei leicht vor dem Körper liegen. Nun heben Sie das Gewicht in Ihren Händen, indem Sie die Unterarme anwinkeln. Aber Achtung: Die Oberarme bleiben in ihrer Position.

Auf geht’s! Die Personal-Trainer Michaela Seidler und Michael Schimmer helfen Ihnen, fit zu bleiben. Foto: promo

Im zweiten Teil unserer Bizepsübung kommen noch die Schultern dazu. Die Ausgangsstellung ist dieselbe. Allerdings heben Sie nun das Gewicht mit gestreckten Armen vor dem Körper bis auf Kopfhöhe. Achten Sie bitte darauf, dass Sie dabei nicht Ihre Schultern heben, die Schultern bleiben tief, also weg von den Ohren. Und mit gestreckten Armen führen Sie das Gewicht vor Ihrem Körper wieder nach unten.

Führen Sie diese Übungen langsam und sauber durch. Vergessen Sie das Atmen nicht. Sie können das Gewicht wie auch die Anzahl der Wiederholungen selbst bestimmen.

