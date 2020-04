Unsere Personal-Trainer Michaela Seidler und Michael Schimmer erklären Ihnen in unserer neuen Serie einfache Fitnessübungen. Im 13. Teil der Serie geht es um die Muskeln in Rumpf und Beinen.

Unsere heutige Übung spricht unseren Rumpf und unsere Beine an – sie zählt zu den beliebtesten überhaupt. Die Rumpfmuskulatur umfasst die geraden Bauchmuskeln, die inneren und äußeren schrägen Bauchmuskeln, den Rückstrecker und die Beckenbodenmuskulatur.

Video 00:33 Min. Fitness leicht gemacht: So trainieren Sie Rumpf und Beine richtig

Damit ist die Rumpfmuskulatur die zentrale Verbindungsstelle zwischen unserer oberen und unteren Körperhälfte. Mit einer besseren Rumpfmuskulatur verbessern wir unsere Beweglichkeit, Balance, Koordination und Haltung.

Für die Übung legen wir uns auf die Seite. Unseren Oberkörper stützen wir auf den Ellenbogen. Der Ellenbogen ist unter der Schulter. Die Handfläche dieses Armes legen wir ab und spreizen die Finger. So haben wir eine bessere Stabilität. Die andere Hand geht in die Taille.

Unsere Beine legen wir übereinander, sodass sie eine Linie mit dem Körper bilden. Die Unterschenkel winkeln wir um ungefähr 90 Grad nach hinten ab. Das macht die Übung für Anfänger einfacher. Und nun heben wir unsere Hüfte langsam ab und ab. Achten Sie darauf, dass Ihre Schulter nicht einsackt.

Auf geht’s! Die Personal-Trainer Michaela Seidler und Michael Schimmer helfen Ihnen, fit zu bleiben. Foto: promo

Die Übungen können Sie je nach Veranlagung zehn- bis fünfzehnmal ausführen und in zwei oder drei Sätzen wiederholen. Das Schöne an der Übung ist, dass Sie sie je nach Belieben und Fitnesszustand erweitern können. Sie könnten bei der Auf- und Ab-Bewegung das oben liegende Bein mit anheben, oder, noch etwas schwieriger, es sogar durchgestreckt anheben.

Wenn Sie das obere Bein durchstrecken beim Heben und Senken der Hüfte, sollten Sie die Fußspitze anziehen. Sie spüren es in Ihrer Wade. Wenn Sie sich noch mehr zumuten können oder wollen, dann führen Sie diese Übung mit beiden Beinen gestreckt aus. Das heißt, Sie winkeln die Beine in der Ausgangsstellung nicht ein, sondern überkreuzen die getreckten Beine leicht.

Das Becken bleibt dabei senkrecht. Heben Sie nun die Hüfte an, bis Rumpf und Beine eine Linie bilden. Verharren Sie kurz in dieser Position. Diese Übung nennt man Seitstütz. Auch diese Übung können Sie etwas steigern, in dem Sie das obere Bein und den oberen Arm abspreizen.

