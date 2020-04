Unsere Personal-Trainer Michaela Seidler und Michael Schimmer erklären Ihnen in unserer neuen Serie einfache Fitnessübungen. Im 20. Teil der Serie geht es an die inneren Oberschenkel und Adduktoren.

Bei jeder Schreibtisch-Tätigkeit, ob in den eigenen vier Wänden oder im Büro, bietet es sich an, aktive Pausen einzulegen. Eine davon könnten wir für kleine gymnastische Übungen nutzen. Heute wollen wir uns besonders um unsere Hände, Arme und Füße kümmern.

Video 00:59 Min. Gymnastik für Zwischendurch | Fitness leicht gemacht

Wir setzen uns auf einen Stuhl. Wir falten unsere Hände, die wir mit angewinkelten Armen vor unseren Körper in Kopfhöhe bringen. Nun bewegen wir unsere gefalteten Hände derart, dass sie vor uns eine Acht in die Luft malen. Dabei versuchen wir, unsere Oberarme möglichst still, am Körper anliegend, zu halten.

Sie können die Übung leicht verändern. Statt Ihre Hände zu falten, können Sie Ihre Hände wir beim Klatschen zusammenführen und nun kleine Achten in die Luft zaubern, oder Sie verschränken Ihre Hände ganz anders – wie Sie wollen. Diese Übungen können Sie in kleinen Serien wiederholen. Anschließend sollten Sie Ihre Hände gut ausschütteln. Und das durchaus kräftig, als wenn Sie Ihre Hände abwerfen wollten.

In einer anderen, leicht leichtabgewandelten Übungsform halten wir unsere Hände mit leicht angewinkelten Armen in Parallelstellung in Kopfhöhe. Lassen Sie etwas Abstand zwischen den Händen. Nun lassen Sie zeitgleich Ihre Hände um die Handgelenke kreisen. Mal gegeneinander kreisend, mal die Hände nach außen kreisend.

Auf geht’s! Die Personal-Trainer Michaela Seidler und Michael Schimmer helfen Ihnen, fit zu bleiben. Foto: promo

Auch nach dieser Übung schütteln Sie Ihre Hände wieder aus und lockern Ihre Schultern. Dafür lassen Sie Ihre Arme am Körper herabhängen. Sie heben nun Ihre Schultern gleichzeitig in Richtung der Ohren so hoch Sie können, und lassen diese dann fast ruckartig locker und tief fallen.

Wer weiter vorn sitzt, kräftigt seine Oberschenkel

Nun sind unsere Füße dran. Strecken Sie im Sitzen ein Bein gerade nach vorn. Mit Ihren Händen können Sie die Stuhlsitzfläche erfassen. Dann kreisen Sie Ihren Fuß einige Mal linksherum, dann rechtsherum. Anschließend ist der andere Fuß dran.

Wenn man weit hinten sitzt, ist es entspannter. Wer weiter vorn sitzt, kräftigt seine Oberschenkel. In einer leichten Abwandlung können Sie nun mit Ihrem gestreckten Bein kleine Kreise in die Luft malen. Achten Sie auf einen stabilen Sitz. Versuchen Sie im Oberkörper aufrecht zu bleiben.

Bisher erschienen:

Teil 1: So trainieren Sie Laufen von zu Hause

Teil 2: Wie Sie den Bauch richtig trainieren

Teil 3: Eine einfache Übung für den Trizeps

Teil 4: Eine Übung für den Streckmuskel im Rücken

Teil 5: Wie Sie den Oberschenkel geschmeidig machen

Teil 6: Die Übung für den Po – ein Alleskönner

Teil 7: Vom Heben der Hüfte und Schwingen der Beine

Teil 8: Der Rumpf wird gefordert, die Kondition gefördert

Teil 9: So bringen Sie die Taille in Form

Teil 10: Oberschenkel und Po im Gleichgewicht

Teil 11: So bringen Sie Spannung auf die Körperrückseite

Teil 12: Wie Sie mit kleinen Gewichten den Bizeps stärken

Teil 13: So halten Sie Rumpf und Beine in Schuss

Teil 14: So trainieren Sie Schulter und äußere Armmuskulatur

Teil 15: So bringen Sie Ihren Kreislauf in Schwung

Teil 16: So trainieren Sie den Bizeps

Teil 17: Trainieren, lockern, entspannen – eine Übung für die Schulter

Teil 18: Wie Sie die Ausdauer abwechslungsreich trainieren

Teil 19: Stuhlgymnastik für Arme und Beine

Teil 20: Vom Training der Oberschenkel und Dehnen der Adduktoren