In unserer heutigen Übung wollen wir uns dem Ausdauertraining widmen. Grundsätzlich verstehen wir unter Ausdauertraining jene Trainingsprogramme und -formen, deren Ziel es ist, die Fähigkeit unseres Körpers zu erhöhen, über einen ausgedehnten Zeitraum Leistung zu bringen. Es hat positive Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System. Zudem kann es das Immunsystem stärken.

Für unsere Übung benötigen wir in unserer Wohnung ein wenig Platz und, bei Bedarf, zwei kleine Gewichte. Wahlweise eigenen sich hierfür auch Bücher oder kleine Wasserflaschen. Wir stellen uns locker und hüftbreit hin. Wir fangen an, rhythmisch auf der Stelle zu hüpfen. Das muss nicht sonderlich hoch sein. Vielleichthaben Sie eine Sportmatte als Unterlage, die etwas dämpft.

Video 00:23 Min. Ausdauer richtig trainieren | Fitness leicht gemacht

Dann können wir wie ein Boxer, unsere Hände mit den kleinen Gewichten abwechselnd nach vorn schlagen. Die Hände weder ruckartig noch verkrampft noch vorn schlagen, sondern schön locker. So, als wollten Sie Ihre Hände nach vorn wegwerfen.Variieren Sie diese Übung, indem Sie nach einem Weilchen, Ihre Hände nicht nach vorn schlagen, sondern jeweils zur Seite, oder nach oben parallel über den Kopf schlagen.

Wenn Sie mögen, können Sie beim Hüfen abwechselnd aufgeschlossenen oder leicht gespreizten Beinen landen. Das erinnert –wenn Sie so wollen – an den guten, alten Hampelmann. Sie können diese kleinen Übungen beliebig kombinieren und in zwei bis drei Sätzen wiederholen. Sie werden merken, wie dadurch unser Herzschlag ganz schön in die Höhe getrieben wird. Muten Sie sich bitte nicht zu viel zu. Atmen Siegleichmäßig.

Und bitte die Bewegungen nicht ruckartig ausführen. Bleiben Sie schön im Fluss, Sie werden Ihren Rhythmus finden. Diese Übung ist sehr effektiv.

Dafür wünschen wir Ihnen viel Energie und Freude.

