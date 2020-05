Unsere Personal-Trainer Michaela Seidler und Michael Schimmer erklären Ihnen in unserer Serie einfache Fitnessübungen. Im 26. Teil der Serie: Übungen für das Gleichgewicht.

In unserer heutigen Übung wollen wir uns unserem Gleichgewicht widmen. Und hier vorrangig dem körperlichen. Unser Gleichgewichtssinn setzt sich aus mehreren Einzelsinnen zusammen. Dazu gehören neben dem Gleichgewichtsorgan, das sich im Innenohr befindet, noch das Sehen beziehungsweise die Wahrnehmung, wo wir uns im Raum befinden, der Tastsinn und das Erkennen von Tiefe.

Video 00:38 Min. Übung fürs Gleichgewicht | Fitness leicht gemacht

Wir können einen stabilen Körperzustand mit einer ausgeglichenen Gewichtsverteilung erreichen, sowohl im Ruhezustand als auch in der Bewegung. Das geschieht in der Regel über muskuläre Koordination. Grundsätzlich können wir mittels Balanceübungen das Halten des Gleichgewichts und auch den Gleichgewichtssinn trainieren. Dies ist auch eine gute Sturzprophylaxe. Nebenbei werden dadurch Körperhaltung, Koordination und Konzentration verbessert.

Bei unseren Übungen geht es darum, die Tiefenmuskulatur von Rumpf und Rücken zu aktivieren. Zunächst stellen wir uns aufrecht hin, die Füße hüftbreit auseinander, die Arme strecken wir in Schulterhöre zu den Seiten ab. Dann heben wir leicht ein Bein etwas fünf Zentimeter nach vorn hoch. Dabei drehen wir zeitgleich unsere Hände um ihre Achse. Wir nennen diese Übung den Einbeinstand. Versuchen Sie, für ein Weilchen in dieser Haltung zu bleiben. Jetzt wechseln Sie das Bein.

Nun variieren wir diese Übung. Dafür strecken wir unsere Arme über den Kopf aus, sie bleiben parallel, die Handflächen zeigen zueinander. Nun heben wir ein Bein nach vorn, indem wir es anwinkeln. Kurz verharren in dieser Position, dann schwingen wir es kurz nach hinten durch und heben es wieder nach vorn an. Sollten Sie sich dabei auf dem Standbein wackelig und unsicher fühlen, können Sie Ihre Arme auch seitlich halten, wie ein Seiltänzer.

Wer es ambitioniert mag, der begibt sich in unsere Ausgangsstellung. Die Arme sind wieder seitlichen auf Schulterhöhe gestreckt. Dann heben wir ein Bein seitlich in die Höhe, etwa 50 Zentimeter, wenn Sie es schaffen. Und dann vollführen wir mit diesem Bein einen kleinen Kick. Das heißt, wir knicken das gehobene Bein in der Kniebeuge kurz nach hinten ab und lassen es wieder nach vorn schnappen.

Es bietet sich an, diese Übungen barfuß auszuführen. Sie verbessern dadurch das Zusammenspiel von Sinnesorganen und Muskeln. Mit diesen Übungen wünschen wir Ihnen viel Freude.

