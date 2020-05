Unsere Personal-Trainer Michaela Seidler und Michael Schimmer erklären Ihnen in unserer Serie einfache Fitnessübungen. Im 31. Teil der Serie Rücken entlasten, Oberschenkel stärken.

Heute wollen wir uns unserer Oberschenkelmuskulatur und der Rückenentlastung widmen. Beide Bereiche sind für unsere Körperhaltung, Stabilität und Körperbeweglichkeit von wesentlicher Bedeutung. Für die Übung benötigen wir keinerlei Equipment (Hilfsmittel). Dazu stellen wir uns mit dem Rücken an eine freie Wand. Sie sollte etwas Platz bieten.

Video 00:42 Min. Oberschenkel trainieren, Rücken entlasten | Fitness leicht gemacht

Wir lehnen uns an und trippeln mit den Füßen etwas nach vorn, vielleicht 20, 30 Zentimeter. Dafür winkeln wir unsere Beine an. Die Arme können wir in die Taille stützen oder aber seitlich von unserem Körper abspreizen. Sie sollten ebenfalls an der Wand liegen. Nun heben wir abwechselnd den Unterschenkel des einen Beines. Idealerweise in die Waagerechte, Sie können aber auch kleiner anfangen.

Das jeweils andere Bein bleibt als Standbein stehen. Achten Sie darauf, dass Sie sich in der Haltung stabil und sicher fühlen. Atmen Sie ruhig ein und aus. Es kommt nicht auf die Geschwindigkeit an, sondern auf eine saubere und kontrollierte Ausführung. Diese Übung können Sie in kleinen Sätzen und Serie wiederholen.

Wer es ambitioniert mag, der geht in der Wandrückenlage mit dem Gesäß etwas tiefer. Die Beine sind dann fast im 90 Grad angewinkelt, also als wenn Sie auf einem Stuhl säßen. Zur Entlastung des Rückens gehen Sie bitte in die anfangs beschriebene Ausgangsstellung. Die Füße 20, 30 Zentimeter von der Wand entfernt, leicht im Knie eingewinkelt, die Füße etwa schulterbreit auseinander.

Auf geht’s! Die Personal-Trainer Michaela Seidler und Michael Schimmer helfen Ihnen, fit zu bleiben. Foto: promo

Nun winkeln Sie auch Ihre Arme an und legen sie mit dem Handrücken gegen die Wand. Sie spüren ein leichtes Ziehen in den vorderen Oberschenkeln und im Brustmuskelbereich. Nun drücken Sie auch Ihren unteren Teil des Rückens gegen die Wand und kippen das Becken nach. Also weg mit dem leichten Hohlkreuz. Dadurch begradigen Sie Ihre Wirbelsäule.

Versuchen Sie in dieser Position 20, 40 oder gar 60 Sekunden zu verharren. Das kann anfangs anstrengend sein, weil diese Übung für Sie ungewohnt ist. Aber versuchen Sie es immer mal wieder erneut. Sie werden besser und Ihr Rücken wird es Ihnen danken.

