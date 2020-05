Unsere Personal-Trainer Michaela Seidler und Michael Schimmer erklären Ihnen in unserer Serie einfache Fitnessübungen. Im 37. Teil der Serie geht es um die Waden und das Gleichgewicht.

In unserer heutigen Übung wollen wir uns unserer Wadenmuskulatur widmen und das Gleichgewicht trainieren. Zu diesem Zwecke stellen wir uns aufrecht hin, die Füße zusammen oder leicht auseinander. Die Arme hängen am Körper herab.

Nun gehen Sie bitte gleichzeitig auf die Zehenspitzen, halten kurz inne, und setzen die Fersen wieder ab. Bleiben Sie bitte in der Hüfte stabil während Sie auf die Zehenspitzen gehen. Diese Übung trainiert nicht nur Ihre Wadenmuskulatur, sondern auch Ihr Gleichgewicht.

Wir erweitern diese Übung, in dem wir kleine Gewichte in die Hände nehmen, hier bieten sich auch kleine, gefüllte Wasserflaschen an. Die Übung können wir dann auch einbeinig durchführen. Vielleicht erst ohne Gewichte, anschließend mit.

Video 00:55 Min. Die Waden richtig trainieren | Fitness leicht gemacht

Wer es etwas ambitionierter mag, der erhöht den Schwierigkeitsgrad. Wir legen ein dickes Buch auf den Boden und stellen uns mit unseren Fußballen darauf. Nun heben wir unsere Ferse, gehen auf die Zehenspitzen. Wer sich unsicher fühlt, kann sich an der Wand mit einer Hand abstützen.

Mehr guten Sport aus lokaler Sicht finden Sie – wie auch Politik und Kultur – in unseren Leute-Newslettern aus den zwölf Berliner Bezirken. Hier kostenlos zu bestellen: leute.tagesspiegel.de

Nun noch eine kleine Erweiterung dieser Übung, die deutlich das Gleichgewicht trainiert. Nehmen Sie kleine Gewichte (Wasserflaschen) in Ihre Hände und strecken Sie Ihre Arme seitlich in Schulterhöhe aus. Nun heben Sie ein gestrecktes Bein leicht nach vorn an.

Jetzt ist das andere Bein dran

Und nun gehen Sie mit dem Standbein auf die Zehenspitzen. Dann setzen Sie das Bein ab, dann ist das andere an der Reihe.

Zum Abschluss wollen wir unsere Beine noch dehnen. Dafür setzen Sie ein gestrecktes Bein mittig auf eine Stuhlsitzfläche ab. Sie ziehen an diesem Bein die Zehenspitzen an.

Nun führen Sie beide Hände an diese Fußspitze. Dabei bleibt das Standbein gestreckt. Wer etwas unsicher im Stand ist, stellt den Fuß des Standbeins etwas quer. Für diese Übungen wünschen wir Ihnen viel Freude und Erfolg.

