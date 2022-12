„Sie werden um die Play-offs kämpfen“ Wieder kein Sieg, aber lobende Worte für Alba Berlin

Israel Gonzalez sprang ab und reckte beide Arme in die Luft. Tamir Blatt hatte kurz vor dem Ende des Spiels gegen den großen FC Barcelona einen Dreier mit Ablauf der Angriffszeit getroffen und Alba damit wieder ganz nah herangebracht. Emotionale Ausbrüche sind selten beim spanischen Trainer der Berliner und sein Freudensprung zeigte deutlich, wie groß die Sehnsucht nach einem Erfolg in der Euroleague mittlerweile ist.

Doch der Jubel verstummte schnell. Denn der Wurf kam den Bruchteil einer Sekunde zu spät, die Punkte wurden nach Konsultation des Videobeweises aberkannt – und Alba verlor trotz einer über weite Strecken sehr guten Leistung erneut. So saß Gonzalez wenige Minuten später bei der Pressekonferenz und versuchte sich mal wieder an einer Erklärung für die nun achte Niederlage auf internationaler Bühne in Folge. „Wenn du in einem schwierigen Moment bist, fehlt dir auch das Glück“, sagte der Spanier.

Zuspruch bekam er von seinem Kollegen. Barcelonas Trainer Sarunas Jasikevicius fand nach dem hart erkämpften 88:86-Erfolg seiner Mannschaft lobende Worte für Alba. „Sie müssen raus aus diesem Tal und ich denke, sie können in den nächsten Wochen einige Spiele gewinnen“, sagte der Litauer. „Sie sind bereit, um den nächsten Schritt zu machen und werden um die Play-offs kämpfen.“

Davon ist Alba mit drei Siegen aus elf Spielen momentan ein gutes Stück entfernt und nette Worte vom Gegner helfen in einer Negativphase auch nur bedingt. Auf die Leistung gegen das vielleicht am besten besetzte Team in Europa können die Berliner aber aufbauen.

„Wir hätten auch mit 20 oder 30 Punkten Abstand verlieren können, als Barcelona im dritten Viertel seinen Lauf hatte“, sagte Jaleen Smith. Doch sein Team habe den Kopf nicht hängen gelassen und hatte in der Schlussminute sogar noch die Chance auf die Verlängerung. „Wenn wir so weiterspielen, werden wir schnell wieder Siege holen“, sagte Smith. Am besten schon am Sonntag (20.30 Uhr, Magentasport), wenn Alba im Pokal-Viertelfinale bei der BG Göttingen antritt.

