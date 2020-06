Florian Kainzinger ist derzeit wohl der gefragteste Mann in ganz Basketball-Deutschland. Dass dieser Titel einmal einem Gesundheitsökonomen zufallen würde, hätte vor ein paar Monaten vermutlich auch noch niemand für denkbar gehalten. Doch Kainzinger und seinen Kollegen hat es die Basketball-Bundesliga (BBL) zu verdanken, dass sie mit einem Quarantäne-Turnier in München seit inzwischen über einer Woche wieder ihrem Kerngeschäft nachgehen kann: dem Basketballspielen.

Am Montagabend, als Alba Berlin beim letzten Gruppenspiel der Meisterrunde das Team aus Ludwigsburg knapp mit 97:89 (24:21, 22:24, 25:22, 26:22) schlug, war der Mann der Stunde so auch einer der handverlesenen Gäste in der Münchner Rudi-Sedlmayer-Halle und dort natürlich wieder enorm gefragt: Bayern Münchens Geschäftsführer Marko Pesic krallte sich Kainzinger als Erster und unterhielt sich vor dem Spiel ausgiebig mit ihm.

Im weiteren Verlauf des Abends bat ihn dann noch Albas Manager Marco Baldi zum Vier-Augen-Plausch, der dann bald sechs und später acht Augen bekam, weil sich neben Pesic mit BBL-Chef Stefan Holz noch ein drittes Schwergewicht des deutschen Basketballs mit dazu begab. Keine Frage: Florian Kainzingers Wort hat derzeit viel Gewicht.

Dann setzten sich die Herren auf ihre Plätze und bekamen ein ansprechendes Basketballspiel zu sehen, denn mittlerweile gibt es ja dank Hygiene- und Sicherheitskonzept auch wieder Berichtenswertes, das nicht nur abseits des Parketts stattfindet. Bei den Geisterspielen in der Münchner Halle muss man sogar sagen: Ohne Publikum findet eigentlich nur auf dem Parkett Berichtenswertes statt.

Und dort ging es erwartet saftig zu. Im Duell der beiden zuvor ungeschlagenen Teams ging es schließlich darum, wer als Gruppensieger im Viertelfinale ein frühes Aufeinandertreffen mit Meister Bayern München vermeiden konnte und stattdessen mit Göttingen Vorlieb nehmen durfte.

Alba Berlins Vorrundenspiele beim BBL-Finalturnier

Vechta – Alba Berlin 72:102 Montag, 15. Juni: Alba Berlin – Ludwigsburg 97:89

Es dauerte ein wenig, bis die Berliner ins Spiel kamen. Dann begannen jedoch, die Würfe von außen zu fallen. Mit zwei Dreiern brachten Marcus Eriksson und Johannes Thiemann Alba Ende des ersten Viertels mit 20:18 nach vorne. Es interessierte die gewohnt aggressiven Ludwigsburger jedoch wenig. Da konnte Luke Sikma von so laut von der Alba-Bank "Let's go!" brüllen, wie er wollte.

Vor allem Ludwigsburgs Flügelschlitzer Thomas Wimbush machte den Berlinern mit insgesamt 30 Zählern gehörig Probleme. Die Berliner hielten jedoch auch in der zweiten Halbzeit dagegen und zeigten, dass sie mehr können, als nur schön zu spielen. Das war auch nötig. Die Berliner hatten sich Ende des dritten Viertels zwar ein wenig absetzen können, doch Ludwigsburg biss sich zurück ins Spiel.

Als Landry Nnoko beim 80:81 zum wiederholten Male von rechts und links die Hände nur so auf die Arme patschten, hatte auch Baldi die Faxen dicke und sprang mit lautem Gebrüll auf. Und nicht nur Albas Manager war nun in Fahrt, sondern auch sein Team: Erikssons fünfter Dreier krönte zwei Minuten vor Schluss einen 10:0-Lauf, die Berliner Bank brüllte, der Gruppensieg war eingetütet. Albas nächste Station heißt also Göttingen. Von München sehen die Berliner aktuell ja sowieso schon genug.