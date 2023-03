Sieg nach Verlängerung in Herne Alba Berlin gewinnt Krimi zum Play-off-Auftakt

Die Basketballerinnen von Alba Berlin sind mit einem knappen Auswärtssieg in die entscheidende Saisonphase gestartet. Bei der ersten Teilnahme an den Play-offs der DBBL gewannen die Aufsteigerinnen das erste von maximal drei Viertelfinalspielen gegen den Herner TC am Samstagabend mit 88:84 nach Verlängerung.

Der Auftakt in die Play-offs war nichts für schwache Nerven. Die Hauptrundensechsten aus Berlin und der drittplatzierte Herner TC lieferten sich ein dramatisches Duell auf Augenhöhe, in dem es hin und her ging. Zwei Minuten vor Ende der regulären 40 Minuten lag Alba bereits mit sieben Punkten vorne, verspielte den Vorsprung allerdings und rettete sich durch eine starke Aktion von Deeshyra Thomas gerade noch so in die Verlängerung.

In den fünf Extraminuten lag Alba bereits mit fünf Punkten hinten, beendete das Spiel dann aber mit einem furiosen 8:0-Lauf. „Wir haben wirklich nie aufgegeben und mit unserem Druck konnte Herne nicht gut umgehen“, sagte Stefanie Grigoleit, die mit 24 Punkten und neun Rebounds eine ausgezeichnete Leistung zeigte. „Es macht einfach so viel Spaß, mit diesem Team zu spielen.“

Mit einem Sieg am kommenden Freitag (19 Uhr) kann Alba ins Halbfinale einziehen und nachdem mehr als 2000 Fans zum letzten Hauptrundenspiel gekommen waren, dürfte die heimische Sömmeringhalle erneut gut gefüllt sein.

