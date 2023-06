Special Olympics in Berlin Deutscher Trainer nach Bekanntwerden eines Missbrauchs-Verfahrens ausgeschlossen 

Special Olympics Deutschland hat nach Informationen des Tagesspiegels einen Radsport-Trainer mit sofortiger Wirkung für die derzeit laufenden Weltspiele in Berlin aus ihrer Delegation ausgeschlossen. Gegen den 55 Jahre alten Grundschullehrer aus Strausberg (Märkisch-Oderland) läuft derzeit ein Prozess vor dem Landgericht Frankfurt (Oder), in dem er des mehrfachen sexuellen Missbrauchs von Schülerinnen beschuldigt wird. Special Olympics Deutschland hat nach eigenen Angaben erst am Mittwoch von den Anschuldigungen erfahren und dann sofort reagiert. Zuerst hatte der rbb darüber berichtet.

Der beschuldigte Lehrer aus Brandenburg ist der Vater eines Teilnehmers bei den Weltspielen in Berlin. Im Rahmen von rbb-Recherchen war aufgefallen, dass der Trainer zugleich Angeklagter in einem Strafprozess ist. Daraufhin hatte der rbb Special Olympics Deutschland (SOD) mit den Vorwürfen konfrontiert.

Danach habe man bei SOD unverzüglich reagiert, teilte der Verband dem rbb am Donnerstag mit. Noch am Mittwoch habe man Delegationsleiter Tom Hauthal, den Präventionsbeauftragten Keren Vogler sowie das zuständige Präsidiumsmitglied Thomas Gindra informiert. Außerdem habe es ein persönliches Gespräch mit dem Beschuldigten gegeben, dem daraufhin die Akkreditierung entzogen wurde und der das Teamhotel verlassen musste.

Bis zum Abschluss des Gerichtsverfahrens sei der Trainer nun von jedweder Aktivität bei Special Olympics in Deutschland ausgeschlossen. (Tsp)