Am Dienstagnachmittag war Trainer Pal Dardai mit Blick auf das anstehende Spiel am Sonntag beim FSV Mainz 05 (18 Uhr, live bei Sky) noch guter Dinge. Alle ihm zur Verfügung stehenden Spieler seien fit und er hoffe, dass das am Samstag beim Abschlusstraining auch noch so sei, sagte der Trainer von Hertha BSC.

Nun, zwei Tage später, ist die Lage eine völlig andere: Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wurde Pal Dardai ebenso positiv auf das Coronavirus getestet wie sein Co-Trainer Admir Hamzagic und Stürmer Dodi Lukebakio. „Alle sind symptomfrei“, heißt es in Herthas Mitteilung.

Sie befinden sich in häuslicher Quarantäne. Und: „Da Co-Trainer Andreas Neuendorf als Kontaktperson ersten Grades gilt, befindet auch er sich in häuslicher Quarantäne. Auch er ist symptomfrei.“

Abwehrspieler Marton Dardai, der Sohn des Trainers, ist nicht in häuslicher Quarantäne. Er wohnt seit Wochen nicht mehr zu Hause, sondern lernt in der leerstehenden Wohnung seines Bruders Palko, der in Ungarn spielt, für das Abitur.

Das Spiel in Mainz soll nach Informationen von Hertha wie geplant stattfinden. Die Quarantäne dauert bis zum 28. April. Daher können Dardai und seine Co-Trainer die Mannschaft in Mainz und in der danach anstehenden Englischen Woche – am Mittwoch geht es zu Hause gegen den SC Freiburg, am Samstag danach spielt Hertha beim FC Schalke 04 – nicht betreuen. Es sind drei eminent wichtige Spiele im Abstiegskampf.

Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Charlottenburg-Wilmersdorf begeben sich die Mannschaft, die weiteren Mitglieder des Trainerteams und enge Mitarbeiter um den Kader ab diesem Donnerstag in behördlich angeordnete Isolation. Das gemeinsame Quartier wird nach Angaben von Hertha „lediglich zu den Trainingseinheiten und den Spielen verlassen“. Daher kann der Trainings- und Spielbetrieb weiterlaufen.

Das Team wird übergangsweise von Sportdirektor Arne Friedrich betreut, der eine Trainer-A-Lizenz besitzt. Er wird dabei weitere Unterstützung erhalten. Wer das genau sein wird, war am Donnerstagmittag noch nicht klar. Ein Kandidat dürfte Malik Fathi sein, Trainer der U23 in der Regionalliga.

„Wir hatten nach Rücksprache mit unserem Hygienebeauftragen in der zurückliegenden Länderspielpause die Hygienemaßnahmen bereits nochmal verschärft, haben beispielsweise tägliche Schnelltests umgesetzt, bevor sie zur Pflicht im DFL-Hygienekonzept wurden. Jetzt sind wir aufgrund der aufgetretenen Fälle zu dieser Isolations-Maßnahme gezwungen“, sagt Friedrich.

Der Sportdirektor sagt zudem: „Mit maximalen Kontaktbeschränkungen und täglichen PCR-Testungen werden wir größtmögliche Sicherheit schaffen. Wir werden diese herausfordernde Situation als Team annehmen und gemeinsam alles dafür tun, die nächsten Spiele erfolgreich zu bestreiten.“

Gegen Mainz wird auch Torwart Rune Jarstein fehlen, der vor dem Spiel beim 1. FC Union am Ostersonntag positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Er befand sich noch bis Donnerstag in Quarantäne und wird danach zunächst noch nicht wieder ins Training einsteigen. „Rune hat sehr lange Fieber gehabt“, hatte Dardai am Dienstag gesagt, „wir werden ihm keinen Druck machen.“