Sportstadt Berlin Vielseitiges Sportleben auch unterhalb der Scheinwerfer

Thomas Härtel (71) ist seit 2018 Präsident des Landessportbundes, den Dachverband des Berliner Sports.

Welche Bilder entstehen bei Ihnen im Kopf, wenn Sie Sportmetropole Berlin lesen? Vielleicht die unserer Profimannschaften, deren Erfolge Berlin den inoffiziellen Titel Europas Ballspielhauptstadt eingebracht haben. Oder die von großartigen Veranstaltungen wie dem Berlin-Marathon, den FINALS, dem Istaf, dem DFB-Pokalfinale. Das sind Leuchttürme, die weit über unsere Stadt hinausstrahlen. Doch unterhalb des Scheinwerfers, an der Basis, findet ebenfalls unglaublich viel vitales Sportleben statt.

Da fallen mir zum Beispiel Trainerinnen und Trainer ein, die Kindern jeden Tag nicht nur die Technik einer Sportart beibringen – sie vermitteln ihnen auch Werte wie Teamgeist, Respekt und Fairplay. Koordiniert von der Sportjugend gehen sie mit ihren Vereinen auch in Kitas und Schulen, weil die es alleine nicht schaffen, das Megathema Bewegungsmangel abzumildern. Im Idealfall entstehen hier lebenslange Sportbiografien und manchmal eine leistungssportliche Karriere.

Wie vielseitig und innovativ diese Welt an der Basis ist, zeigen Vereine wie der FC Internationale, der nicht nur durch seine soziale Verantwortung auffällt, etwa bei der Hausaufgabenbetreuung, sondern auch beim Thema Nachhaltigkeit. Es beginnt im Verein immer wieder von unten mit tollen Ideen von ehrenamtlich Engagierten. Dieses Engagement trägt den ganzen Sport.

Da fallen mir zum Beispiel Trainerinnen und Trainer ein, die Kindern jeden Tag nicht nur die Technik einer Sportart beibringen – sie vermitteln ihnen auch Werte wie Teamgeist, Respekt und Fairplay. Thomas Härtel über die besondere Rolle des Sports

Vereine setzten sich große Ziele, zum Beispiel Pfeffersport, der mit seiner „Mission Inklusion“ den Bundeswettbewerb Sterne des Sports gewonnen hat und es vorbildhaft schafft, dass in den Kiezen alle am Sport teilhaben können, ob mit oder ohne Behinderung und egal welcher Herkunft oder Prägung.

Sport ist eine Einladung an alle, steht in unserem LSB-Leitbild. Daher haben wir zum Beispiel schon mehr als 100 geflüchtete Menschen zu Übungsleitenden ausgebildet, die dann in ihren Communities für den Sport werben, begeistern und befähigen. Besonders wichtig übrigens beim Thema Schwimmen.

Ob Mannschaft, Sportverein, Sportverband, ob Athlet*in, Schiedsrichter*in oder Trainer*in, oder Vorstandsmitglied – immer geht es um Menschen. Jede und jeder einzelne von ihnen hat eine eigene Geschichte, auf den ersten Blick erscheinen sie manchmal unspektakulär, doch beim Nachfragen erfahren wir oft Dinge, die bewegen und berühren, zum Weiterdenken anregen und vorbildhaft wirken. Ich freue mich, wenn wir viele dieser Geschichten erzählen und künftig auch hier im Tagesspiegel noch mehr davon lesen können.

Zur Startseite