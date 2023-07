Streaming-Dienst Paramount+ 1. FC Union hat neuen Hauptsponsor

Der 1. FC Union hat einen neuen Hauptsponsor. Ab sofort ziert das Logo von Paramount+ die Trikots der Profimannschaft der Männer in der Bundesliga, im DFB-Pokal und erstmals in der Vereinsgeschichte auch in der Champions League. Darüber hinaus wird Paramount+, der Streaming-Dienst von Paramount, auf den Werbebanden im Stadion An der Alten Försterei und auf den digitalen Kanälen von Union sichtbar werden.

„Mit Paramount+ konnten wir einen renommierten internationalen Partner für uns gewinnen, mit dem wir den erfolgreichen Weg der letzten Jahre fortsetzen möchten. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und natürlich auf das ikonische Logo auf unseren neuen Trikots“, so Jan Boysen, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb beim 1. FC Union. Der bisherige Hauptsponsor wefox bleibt auch weiterhin Partner des 1. FC Union. (Tsp)