Tickets für EM-Auftakt in den Stachelschweinen Das Spiel der Deutschen kommentieren, wir verlosen Reporter-Tickets

Fußball, Sommer, EM – das sportliche Großereignis steht in den Startlöchern. Eine mal etwas andere Art, die Spiele zu verfolgen, wird ab dem 14. Juni im Charlottenburger Europacenter stattfinden. Im Kabarett-Theater „Die Stachelschweine“ steht zwar auch das EM-Spektakel im Vordergrund, es geht aber um mehr als den Sport an sich. Gerade deswegen ist das Rahmenprogramm von der EM-Veranstaltung „Pfostenbruch“ alles andere als ernst.

Eine Mischung aus Fußball und Sport trifft auf Kabarett – das erwartet die Zuschauenden an den insgesamt 22 Spieltagen. Dabei ist der Genuss des Events ein anderer als bei herkömmlichen Übertragungen. Der Original-Kommentar des Spiels fällt hier nämlich weg. Stattdessen treten Prominente aus Politik, Kultur oder Wirtschaft sowie Leserinnen und Leser des Tagesspiegels in einem Kommentatoren-Wettbewerb gegeneinander an.

Hier haben Sie nun die Chance, für die ersten Abende noch einen Kommentatoren-Platz zu gewinnen. Eine Begleitung dürfen Sie natürlich auch mitbringen (die darf schweigen):

Wir verlosen jeweils einen Kommentatoren-Platz (plus ein Tickt für die Begleitung) neben Erich Laaser für:

Freitag 14.6. Deutschland - Schottland, Spielbeginn 21 Uhr, Einlass ab 20 Uhr

Sonnabend, 15.6. Albanien - Italien, 21 Uhr, Einlass 20 Uhr

Sonntag, 16.6. Slowenien - Dänemark, 18 Uhr, Einlass 21 Uhr

Für die Teilnahme am Gewinnspiel können Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Stachelschweine“ bitte bis Dienstag, 11. Juni, 10 Uhr schicken an: sport@tagesspiegel.de. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden umgehend benachrichtigt.

Beim Premierenabend am 14. Juni ist Abdel Karim neben Reporterlegende Fritz von Thurn und Taxis mit am Start. Am Sonntag schaut Fredi Bobic vorbei. Wer noch Tickets braucht: https://diestachelschweine.de