Trainer Schwarz bei Hertha BSC vor dem Aus Alles deutet auf einen vorzeitigen Abschied hin

Alexander Schwolow stand vor der Nordkurve mit den hüpfenden Schalker Fans. Er schüttelte den Kopf, und auf dem riesigen Videowürfel über dem Mittelkreis konnte man von seinen Lippen ablesen, was er in diesem Moment vor sich hin murmelte: „Wahnsinn!“

Schwolow ist Torhüter von Hertha BSC. Er ist vor der Saison an den Aufsteiger Schalke 04 ausgeliehen worden, und weil das Glück, wie zuvor schon in Berlin, auch in Gelsenkirchen, einen großen Bogen um ihn gemacht hat, hat Schwolow im Laufe der Saison seinen Platz als Nummer eins eingebüßt.

Am Freitagabend nun, ausgerechnet im vermeintlichen Endspiel im Abstiegskampf, ausgerechnet gegen seinen eigentlichen Klub, wurde der Torhüter kurz vor der Pause für den verletzten Ralf Fährmann eingewechselt. 2:0 führte seine aktuelle Mannschaft gegen seine ehemalige, und doch höhnten Herthas Fans bei Schwolows Einwechslung: „Jetzt geht’s los!“

Vielleicht hat Schwolow kurz darauf, als der erste Schuss auf sein Tor zum Anschlusstreffer für Hertha BSC führte, tatsächlich gedacht: Geht das schon wieder los? Am Ende aber ist alles gut gegangen. Für ihn. Für Schalke. Nur eben nicht für Hertha BSC.

Fünfte Gelbe Karte Hertha BSC wird im Heimspiel gegen Werder Bremen (22. April, 15.30 Uhr) auf Filip Uremovic verzichten müssen. Der Innenverteidiger sah bei der 2:5-Niederlage gegen Schalke seine fünfte Gelbe Karte und ist damit für eine Partie gesperrt.

Der Wahnsinn machte an diesem Abend in Gelsenkirchen fette Beute. Und Schwolows Geschichte war letztlich nur eine kleine im noch viel größeren Wahnsinn, für den wieder einmal Hertha BSC verantwortlich war. Die Mannschaft blamierte sich im Abstiegskampf erneut bis auf die Knochen. Statt neuer Zuversicht machte sich bei den Berlinern größtmögliche Tristesse breit.

Das 2:5 gegen den vormaligen Letzten Schalke, durch das Hertha selbst ans Tabellenende stürzte, war eine dieser Niederlagen, die alles ins Wanken bringen. Sportdirektor Benjamin Weber, seit Ende Januar im Amt, erinnerte nach dem Spiel noch einmal daran, dass der Klub eine „eine klare Überzeugung, eine klare Haltung“ habe. „Wonach lechzen wir denn? Nach Kontinuität, nach Stabilität“, sagte er.

Oliver Reiß und Ante Covic gelten als Kandidaten

Und trotzdem deutete am Samstag alles darauf hin, dass Trainer Sandro Schwarz, erst seit Saisonbeginn im Amt, wohl nicht mehr zu halten ist. Als möglicher Nachfolger wurde Oliver Reiß, Herthas U-19-Trainer, gehandelt; im Gespann mit Ante Covic, der nach seinem Intermezzo als Cheftrainer der Berliner (Juli bis November 2019) wieder für die U 23 verantwortlich ist. Auch der Name Markus Gisdol wurde erneut genannt, als angeblicher Wunschkandidat von Herthas Investor 777 Partners.

Von den fünf Klubs am Tabellenende ist Hertha der einzige, der in dieser Saison noch nicht den Trainer gewechselt hat. Und eigentlich sollte Schwarz, der achte Coach seit dem Sommer 2019, nicht schon beim ersten Sturm vom Stuhl gefegt werden. Die Niederlage gegen Schalke aber lässt den Verantwortlichen kaum noch eine andere Wahl.

Der Trainer ist die ärmste Sau, wenn man das Defensivverhalten sieht. Benjamin Weber, Herthas Sportdirektor, nach dem 2:5 gegen Schalke

Beschlossene Sache war Schwarz‘ Aus zumindest am Freitagabend allerdings noch nicht. „Wir werden jetzt nicht hier direkt vor Ort eine Personaldiskussion führen“, hatte Weber vor der Rückreise nach Berlin gesagt. „Aber klar ist auch, dass wir die Situation komplett analysieren werden.“ Immerhin musste er zugeben, „dass der Trainer die ärmste Sau ist, wenn man das Defensivverhalten sieht“.

Schwarz kam am Samstagmorgen um kurz vor halb zehn aufs Vereinsgelände von Hertha BSC. Das Training für die Ersatzspieler auf dem Platz fiel aus, die Mannschaft ging auslaufen. Als die Spieler von ihrer Runde zurückkehrten, hatte Schwarz das Gelände schon wieder verlassen. Auch die sonst an Tagen nach dem Spiel übliche Medienrunde mit dem Trainer fand nicht statt. Alles Entscheidende spielte sich hinter verschlossenen Türen ab.

Stabile Fortschritte hat es unter Schwarz nicht gegeben

In der Pressekonferenz am Freitagabend hatte Schwarz die Trainerdiskussion als durchaus legitim bezeichnet, es sei die Verantwortung des Klubs, dass er sich darüber Gedanken mache. Und, nein, er fühle sich von seiner Mannschaft nicht im Stich gelassen. „Es ist meine Verantwortung als Cheftrainer“, sagte er über die Leistung des Teams, die in Wirklichkeit eine Nicht-Leistung war.

Den beiden ansprechenden Spielen zuletzt in Freiburg und gegen Leipzig ließ Hertha gegen Schalke einen vogelwilden Auftritt folgen. „In unserer Situation ist das unfassbar“, sagte Kapitän Marvin Plattenhardt. „Es ist schwierig, die richtigen Worte zu finden.“ Selbst wenn die Voraussetzungen mit diesem windschiefen Kader kompliziert waren: Auftritte wie der gegen Schalke sind letztlich natürlich auch auf den Trainer zurückgefallen.

Stabile Fortschritte hat es unter Schwarz nicht gegeben. Die Mannschaft konnte zwar punktuell zeigen, was dem Trainer vorschwebte. Aber eine Verlässlichkeit, die im Kampf gegen den Abstieg nötig gewesen wäre, war nicht zu erkennen. Der Punkteschnitt von 0,78 Punkten pro Spiel fällt desaströs aus.

Die Situation ist noch schlimmer als vor einem Jahr, als Hertha sich am Saisonende erst über die Relegation den Klassenerhalt sicherte. Damals wechselte der Klub nach dem 26. Spieltag den Trainer (von Tayfun Korkut zu Felix Magath) – als Vorletzter, mit 23 Punkten und punktgleich mit dem Sechzehnten. Jetzt ist Hertha Letzter. Ob er dieser Mannschaft den Klassenerhalt zutraue, ist Sportdirektor Weber am Freitagabend gefragt worden. „Ja“, antwortete er.