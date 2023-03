Und wieder verlässt ein Top-Talent Hertha BSC Lukas Ullrich wechselt ablösefrei nach Gladbach

Lukas Ullrich hat an den vergangenen beiden Wochenenden auf seinem Karriereweg einen Schritt zurück gemacht. Aber das war keineswegs als Herabstufung zu verstehen, sondern eher Ausdruck besonderer Wertschätzung. Ullrich hat zwei Spiele für die U 19 von Hertha BSC bestritten, der er eigentlich schon entwachsen schien.

Im Mai vergangenen Jahres ist er zuletzt für die A-Jugend des Berliner Fußball-Bundesligisten zum Einsatz gekommen, im Finale um die deutsche Meisterschaft gegen Borussia Dortmund. Seit Beginn der laufenden Saison trainiert Ullrich, der nächste Woche seinen 19. Geburtstag feiert, ausschließlich bei den Profis; und in der Regel spielt er für die U 23 in der Regionalliga (17 Spiele, zwei Tore). Doch zuletzt ist der Linksverteidiger, gemeinsam mit Julian Eitschberger und Pascal Klemens, zweimal für die U 19 aufgelaufen.

„Das war kurzfristig so, weil das NLZ die Wichtigkeit für die U 19 gesehen hat“, sagt Herthas Cheftrainer Sandro Schwarz. Der Staffelsieg in der A-Jugend-Bundesliga und damit die Qualifikation für die Endrunde um die deutsche Mannschaft war in Gefahr. Doch mit zwei Siegen aus ihren letzten beiden Ligaspielen haben Herthas A-Junioren und Lukas Ullrich diese Gefahr erfolgreich gebannt. Sowohl im Pokal als auch in der Meisterschaft hat das Team von Trainer Oliver Reiß das Halbfinale erreicht.

Nach dem Ausflug in die eigene Vergangenheit stand Lukas Ullrich am Montagmorgen wieder bei den Profis auf dem Trainingsplatz, gemeinsam mit den Spielern, die tags zuvor, bei der 1:4-Niederlage in Leverkusen, nicht oder erst spät zum Einsatz gekommen waren. Auf sein Debüt in der Bundesliga wartet der deutsche U-19-Nationalspieler allerdings weiterhin. Und dass er es für Hertha feiern wird, ist inzwischen mehr als fraglich. Wie die „Rheinische Post“ berichtet, wird der gebürtige Berliner den Klub am Ende der Saison ablösefrei verlassen und zu Borussia Mönchengladbach wechseln.

Lukas kann über 90 Minuten eine hohe Intensität gehen und sich defensiv am Gegner festbeißen. Guido Streichsbier, Trainer der deutschen U-19-Nationalmannschaft

Das Interesse der Gladbacher ist nicht neu. Schon im Sommer hieß es, sie seien sich mit Ullrich einig. Doch Fredi Bobic, damals noch Geschäftsführer Sport der Berliner, verhinderte den Wechsel. Er wollte dem Junioren-Nationalspieler die Chance geben, sich bei den Profis zu zeigen und ihm auf diese Weise einen Verbleib bei dem Klub schmackhaft machen, zu dem er schon 2015 im Alter von elf Jahren gewechselt war.

Noch im Wintertrainingslager in Florida hatte Bobic gesagt: „Wir wollen ihn unbedingt behalten, weil wir an ihn glauben.“ Zugleich verkündete Herthas Sportchef, dass Marvin Plattenhardt den Klub nach der Saison verlassen würde, dass also eine Planstelle auf der linken Außenbahn frei werden werde. Ullrich, so der Plan, würde mit Maximilian Mittelstädt, einem weiteren Bewerber aus dem eigenen Nachwuchs, um die Position konkurrieren. „Er hat enormes Potenzial“, sagte auch Cheftrainer Schwarz. „Die Tür ist offen.“

17 Junioren-Länderspiele hat Ullrich bisher bestritten

Inzwischen hat sich die Geschäftsgrundlage ein wenig verändert. Plattenhardt, der Anfang des Jahres außen vor schien, hat sich seinen Stammplatz zurückerobert. Selbst ein Verbleib des Kapitäns über den Sommer hinaus, wenn sein Vertrag ausläuft, ist inzwischen wieder möglich. Benjamin Weber, Bobics Nachfolger als Sportdirektor, hat vorige Woche erklärt, dass man noch einmal Gespräche mit Plattenhardt führen werde, und zwar ergebnissoffen.

Das hängt womöglich auch damit zusammen, dass der Plan mit Ullrich nicht aufgeht und Hertha im Sommer erneut ein großes Talent an einen Konkurrenten aus der Bundesliga verlieren wird. Das ist ärgerlich für den Verein, denn der linke Verteidiger zählte schon in der vergangenen Saison als jüngerer Jahrgang zu den Leistungsträgern in der U 19.

Seit der U 17 hat Ullrich 15 U-Länderspiele bestritten. „Lukas kann über 90 Minuten eine hohe Intensität gehen und sich defensiv am Gegner festbeißen“, sagt U-19-Nationaltrainer Guido Streichsbier über Ullrich. „Er hat eine gute Flankentechnik und Torgefahr.“

Bei den Gladbachern soll Ullrich die Stelle übernehmen, die durch den Weggang des algerischen Nationalspielers Ramy Bensebaini (vermutlich zu Borussia Dortmund) frei wird. Er würde dann mit Luca Netz um den Platz hinten links in der Viererkette konkurrieren. Netz ist nur ein Jahr älter und stammt ebenfalls aus der Jugend von Hertha BSC.

Überhaupt lässt sich bei den Gladbachern inzwischen ein gewisses Muster erkennen. Mit Christopher Lenz (inzwischen Eintracht Frankfurt), Nico Schulz (jetzt Borussia Dortmund), Netz und nun Ullrich haben sie in der jüngeren Vergangenheit gleich vier Linksverteidiger verpflichtet, die bei Hertha ausgebildet worden sind.

