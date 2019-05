Bundesliga-Planungen laufen an Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert hat nicht viel Zeit zum Feiern. Für ihn geht es schnell weiter mit der Kaderplanung für die Bundesliga. Er baue grundsätzlich auf die Jungs, die bislang ihren Anteil hatten - also auf die Aufstiegsmannschaft. Er ließ allerdings am Dienstag durchklingen, das Team auch punktuell zu verbessern, um die Mannschaft weiterzuentwickeln. Die zweigleisigen Planungen laufen also nun eingleisig. Schon am Mittwoch stehen erste Gespräche zwischen Klubführung und dem Trainerteam an. Voraussichtlich am 1. Juli beginnt dann die Saisonvorbereitung für die Premiere im Oberhaus. Bis dahin soll das Grundgerüst stehen. (mit dpa)