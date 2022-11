Unter Druck im letzten Ligaspiel des Jahres Hertha BSC braucht Punkte für die Tabelle und den Kopf

Es war eines der besten Spiele von Hertha BSC in der vorigen Saison. Wobei es insgesamt nicht so viele Spiele gab, die es in dieser Kategorie in die engere Auswahl schaffen. Aber das 3:2 in der letzten Partie des Jahres 2021 gegen Borussia Dortmund nach 0:1-Pausenrückstand war auf jeden Fall das Resultat eines sehr starken Auftritts.

Nun steht in der Fußball-Bundesliga das letzte Spiel des laufenden Kalenderjahres an, diesmal wegen der WM etwas früher als sonst. Hertha trifft am Samstag im Olympiastadion vor dann wahrscheinlich rund 55.000 Zuschauern auf den 1. FC Köln (15.30 Uhr, live bei Sky).

„Jedes Spiel vor einer langen Pause ist wichtig. Es gibt einem ein gutes Gefühl, wenn man mit einem Sieg in die Pause geht“, sagt Sportgeschäftsführer Fredi Bobic. Und fügt an: „Manchmal ist dieses Gefühl auch trügerisch, siehe letzte Saison.“ Da wähnte sich Hertha – mit 21 Punkten aus 17 Spielen – nach dem Sieg gegen Dortmund auf einem ziemlich guten Weg. Um dann in der Rückrunde völlig einzubrechen.

Diesmal wähnte sich Hertha bereits im früheren Verlauf der Hinrunde auf einem guten Weg, aufgrund der spielerisch meist ansprechenden Leistungen und ungeachtet der häufig nicht dazu passenden Ergebnisse.

Doch nun sind die Berliner tabellarisch in Schieflage geraten, nach der Niederlage tief in der Nachspielzeit beim VfB Stuttgart ist es nach 14 Spielen nur noch Platz 16. „Die Realität sind elf Punkte, das ist uns absolut bewusst“, sagt Trainer Sandro Schwarz. Selbst das Tabellenende, seit Wochen bekleidet durch den FC Schalke 04, ist nur noch zwei Zähler weg.

Die Fans stehen zu großen Teilen weiter hinter Hertha, inzwischen sind dort jedoch auch zweifelnde Stimmen zu hören, ob der sehnlichst erwartete Aufschwung wirklich in Bälde kommt. „Wir haben jetzt die Chance, unsere Situation leicht zu verbessern“, sagt Schwarz.

Die Realität sind elf Punkte, das ist uns absolut bewusst. Hertha-Trainer Sandro Schwarz

In der Tabelle ist zum Jahresausklang in der Liga nur eine leichte, aber trotzdem für den Kopf wichtige Verbesserung möglich. Die Berliner würden bei einem eigenen Sieg und einer Niederlage des VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen den Relegationsplatz umgehend an Stuttgart zurückgeben.

Und der Verlauf des Samstagnachmittags im Olympiastadion wird auch die Atmosphäre am Sonntag einige Kilometer entfernt in der Messehalle 22 mitbestimmen. „Das können wir mit unserem Spiel beeinflussen“, sagt Schwarz über die anstehende Mitgliederversammlung.

Unterdessen ist am Donnerstagmittag eine weitere für Hertha wichtige WM-Nominierung über die Bühne gegangen. Mit einer Enttäuschung für einen Profi der Berliner: Belgiens Nationaltrainer Roberto Martinez hat Dodi Lukebakio, der in dieser Bundesligasaison bereits sieben Tore erzielt hat, nicht in den Kader für Katar berufen.

Allerdings ist Lukebakio nach Verbandsangaben einer von vier Spielern, die bis zum Start des Turniers in Bereitschaft seien. Aktuell stehen drei verletzte Profis im Kader, darunter Stürmer Romelu Lukaku von Inter Mailand.

