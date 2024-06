Vor dem letzten EM-Test Ist das Sommermärchen in Gefahr?

In neun Tagen wird die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland angepfiffen. Wird das Spiel der Gastgeber gegen Schottland der Auftakt für ein neuerliches Sommermärchen? Mannschaft und Trainer hatten zuletzt viel für einen Stimmungswechsel im Land getan. Das 0:0 im vorletzten Testspiel vor dem Turnier gegen die Ukraine tat der langsam erwachenden Euphorie keinen Abbruch. Oder etwa doch?

Die Enttäuschung könnte jetzt umso größer sein

Anke Myrrhe ist stellvertretende Chefredakteurin und hat ihre journalistische Karriere während der WM 2006 in der Sportredaktion begonnen. Sie sagt: Erwartungsmanagement ist jetzt das Wichtigste.

Eigentlich sollten alle aufatmen. So ein schönes 0:0 zur Einstimmung auf die EM ist genau das, was Fußball-Deutschland jetzt gebraucht hat. Zwar ist in den vergangenen Wochen noch keine EM-Euphorie ausgebrochen (die kommt bekanntlich immer erst mit dem ersten Tor), aber eine gewisse Erwartungshaltung gibt es schon wieder im Land.

Der neue Trainer Nagelsmann (links) strahlt ein jugendliches Erfolgsversprechen aus. © dpa/Daniel Löb

Der neue Trainer Nagelsmann strahlt ein jugendliches Erfolgsversprechen aus, traut sich was in der Aufstellung – und spätestens nach den Siegen gegen Frankreich und die Niederlande Ende März sind 80 Millionen Bundestrainer sicher: Wir sind wieder wer auf dem Platz.

Anders als 2006 als sich alle sicher waren, dass die Mannschaft sich bei der Heim-WM blamieren würde. Die Enttäuschung könnte jetzt umso größer sein. Ist Deutschland noch eine Turniermannschaft? Am Freitag geht es im letzten Testspiel gegen Griechenland: Ein 1:1 würde dem Spiel guttun.

Das Sommermärchen ist ein Mythos

Claus Vetter ist Ressortleiter der Sportredaktion und war schon 2006 im Ressort. Er sagt: Wir können uns darauf freuen, dass nun ein neuer sportlicher Aufstieg beginnt.

Das Sommermärchen ist ein Mythos. Eine Wunschvorstellung von einem Fußballfest in einem weltoffenen fröhlichen Land im Dauersonnenschein, das es so nie gegeben hat. Und die deutsche Mannschaft war in der Wahrnehmung nur so erfolgreich, weil niemand etwas von ihr erwartetet hatte.

Diesmal aber dürfen wir mehr erwarten, weil da ein starkes Team mit einem Trainer am Start ist, der eine Vision hat, wie sie Jürgen Klinsmann seinerzeit auch hatte. In der Rückbetrachtung war das Turnier 2006 der Beginn von etwas Großen, die deutschen Spieler haben eingezahlt auf ihr Konto und die Rendite gab es dann 2014 mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft in Rio. Insofern können wir uns darauf freuen, dass nun ein neuer sportlicher Aufstieg beginnt.

Wenn er dann mit einer Halbfinalteilnahme endet, dann wäre das erste Etappenziel auf dem Rückweg nach oben schon erreicht. Mehr sollten wir nicht erwarten und dürfen uns aber freuen, wenn es mehr wird.

Die Erwartungshaltung wird eine der größten Herausforderungen

Julian Graeber ist Sportredakteur. Die WM 2006 verfolgte er beschwingt als frisch gebackener Abiturient. Er sagt: 2006 lässt sich nicht replizieren, aber die EM kann ein mitreißendes Turnier werden.

Das mit der Erwartungshaltung ist eine schwierige Angelegenheit, vor allem im volatilen Profisport. Nach den schwachen Länderspielen im November war sich die Fußballnation sicher: Das wird nichts bei der EM im eigenen Land. Zwei überzeugende Siege später war Deutschland gefühlt schon Europameister.

Nicht nur sportlich wird die Erwartungshaltung eine der größten Herausforderungen für das erhoffte Sommermärchen 2.0 werden. Im Vorfeld der WM 2006 hatte niemand mit einem so bunten, offenen und emotionalen Fußballfest gerechnet. Die Deutschen? Ein Turnier organisieren können sie bestimmt, aber die große Party erwartete niemand, auch hierzulande nicht. Die Erinnerung verklärt zwar, dass auch damals nicht alles perfekt war, doch für das Image Deutschlands war die WM ein prägender Moment.

Man sollte nicht erwarten, dass sich das 18 Jahre später einfach replizieren lässt. Ein begeisterndes Turnier kann die EM trotzdem werden – sportlich und darüber hinaus.