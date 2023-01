Vor dem Spiel bei Maccabi Tel Aviv Alba Berlin bangt um den Einsatz seiner Israelis

Nach schwierigen Wochen im November und Dezember lief es bei Alba Berlin im neuen Jahr bisher ausgezeichnet. Die Ergebnisse stimmten und die Verletztenliste wurde immer kürzer. Vor dem Auswärtsspiel in der Euroleague gegen Maccabi Tel Aviv am Donnerstagabend (20.05 Uhr, Magentasport) sind die Sorgenfalten bei Trainer Israel Gonzalez aber wieder zurück.

Mit Tamir Blatt und Yovel Zoosman drohen ausgerechnet Albas zwei Israelis für das Spiel in ihrer Heimat auszufallen. „Tamir hat Probleme mit der Hand und wird zu 90 Prozent fehlen“, sagte Gonzalez am Dienstag. Bei Zoosman zwickt nach dem Sieg im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bonn am Sonntag die Leiste, auch sein Einsatz ist fraglich.

Johannes Thiemann plagt sich bereits seit einiger Zeit mit Knieproblemen, wird in Israel aber mit ziemlicher Sicherheit spielen. „Wir müssen sehen, wann wir ihm mal eine Pause geben können, damit er das auskuriert“, sagte Gonzalez. Gabriele Procida, der zuletzt mit einem Nasenbeinbruch gefehlt hatte, trainiert aktuell mit Maske und könnte in Tel Aviv wieder eine Option werden.

Gegen Maccabi will Alba seine guten Leistungen der vergangenen Wochen bestätigen. Zwar ging das letzte Euroleague-Spiel gegen Real Madrid knapp verloren, davor gewannen die Berliner aber dreimal in Folge. Deshalb sieht Gonzalez sein Team aktuell auch deutlich besser aufgestellt als im Hinspiel vor nicht mal einem Monat, als sich Alba noch mitten in einer langen Niederlagenserie befand. „Damals haben wir mental einen schweren Rucksack mit uns herumgetragen. Als es am Ende des Spiels schwierig wurde, sind wir eingebrochen.“

Zur Startseite