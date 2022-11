Vor dem Turnier in Katar Kann aus dieser WM noch ein Fußballfest werden?

Am Sonntag in einer Woche beginnt die wohl umstrittenste WM in der Fußballgeschichte. Wer die deutsche Mannschaft in Katar vertritt, steht seit Donnerstag fest. Weniger klar ist hingegen, wie sich eine Endrunde anfühlt, die erstmals im europäischen Winter stattfindet und auf die nicht nur Fußballfans mit großer Skepsis blicken. Sicher ist aber schon jetzt: So politisch wie diesmal war eine WM noch nie, auch wenn die Fifa das gern anders hätte.

