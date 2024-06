Vor DFB-Spiel gegen Ungarn Wird das 1014. Länderspiel Neuers Rekordpartie?

Länderspiel-Bilanz: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Mittwoch (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Stuttgart gegen Ungarn das 1014. Länderspiel in der DFB-Historie. In der Gesamtbilanz stehen nach dem 5:1 beim EM-Auftakt gegen Schottland 584 Siege, 210 Unentschieden und 219 Niederlagen. Das Torverhältnis ist mit 2274:1196 ebenfalls positiv.

EM-Endrunden: In der 54. Partie bei EM-Endrunden gelang der DFB-Auswahl beim Torfest gegen Schottland der 28. Sieg. Dazu gab es 13 Unentschieden und 13 Niederlagen.

Bundestrainer: Für Julian Nagelsmann war der EM-Auftakt gegen Schottland das erste Wettbewerbsspiel als Bundestrainer. Vorher hatte der 36-Jährige mit der DFB-Auswahl nur Testspiele bestritten. Fünf Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen sowie 18:11 Tore stehen nach seinem höchsten Sieg beim 5:1 am vergangenen Freitag in München in seiner Bilanz. Seit fünf Partien ist Nagelsmann mit dem Nationalteam nun ungeschlagen.

Ungarn: Gegen Ungarn ist die Gesamtbilanz mit 13 Siegen, 12 Unentschieden und 12 Niederlagen knapp positiv. Der höchste Sieg war ein 7:0, die höchste Niederlage ein 3:8. In der jüngeren Vergangenheit tat sich die Nationalelf arg schwer gegen die Ungarn. Bei der EM 2021 reichte es in München gerade so zu einem 2:2. Und in der Nations League 2022 gab es auswärts ein 1:1 und daheim eine 0:1-Niederlage. Das wichtigste aller Spiele gegen Ungarn aber gewannen die ersten deutschen Weltmeister um Kapitän Fritz Walter am 4. Juli 1954 mit 3:2 - beim legendären „Wunder von Bern“ im WM-Endspiel.

Torwart-Rekord: Manuel Neuer kann einen Rekord einstellen. Mit seinem 17. Einsatz seit seinem ersten EM-Spiel 2012 wäre der 38 Jahre alte Bayern-Profi gemeinsam mit dem Italiener Gianluigi Buffon der Torwart mit den meisten Partien bei EM-Endrunden.

Dauerbrenner: Julian Nagelsmann hat in den bislang neun Länderspielen unter seiner Leitung 37 Akteure eingesetzt. Die Leverkusener Jonathan Tah und Florian Wirtz sowie Kapitän Ilkay Gündogan kamen in allen Partien zum Einsatz. Dabei kommt Abwehrspieler Tah mit 779 Minuten auf die längste Einsatzzeit. Antonio Rüdiger, Kai Havertz und Niclas Füllkrug folgen mit jeweils acht Einsätzen. Und wer ist in Nagelsmanns Amtszeit der Spieler mit den wenigsten Minuten? Der damals noch für Union Berlin spielende Stürmer Kevin Behrens kam auf der USA-Reise im vergangenen Oktober beim 2:2 gegen Mexiko in Philadelphia in den letzten vier Minuten zu seinem Länderspiel-Debüt.

Torschützen: Kai Havertz war vor dem Turnierstart der einzige EM-Torschütze im deutschen Kader. Der 25-Jährige hatte bei der Endrunde 2021 zweimal getroffen. Beim 5:1 gegen Schottland erhöhte der Arsenal-Profi sein EM-Trefferkonto mit dem ersten Elfmetertor im DFB-Trikot auf drei. Für Florian Wirtz, Jamal Musiala, Niclas Füllkrug und Emre Can war es in München jeweils das EM-Premierentor. (dpa)