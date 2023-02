Vorbereitung auf Gladbach läuft Tolga Cigerci bei Hertha BSC zurück im Training

Lucas Tousart kam gehörig ins Schlingern. Stollenschuhe auf vereistem Asphalt eben. Aber der Franzose hielt das Gleichgewicht, berappelte sich und erreichte unfallfrei und unversehrt den Trainingsplatz von Hertha BSC.

Wie im Kleinen, so soll es für den Berliner Fußball-Bundesligisten auch im Großen laufen. Die Mannschaft ist in den vergangenen Wochen ordentlich ins Schlingern und Taumeln geraten, und viele halten den Absturz, sprich den nächsten Abstieg, inzwischen für unausweichlich. Vier Spiele hat Hertha in diesem Jahr bestritten, alle vier sind verloren gegangen.

Aber vielleicht berappelt sich Hertha ja noch. Dem kommenden Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 15.30 Uhr) kommt für den Erfolg des Unternehmens Klassenerhalt eine womöglich vorentscheidende Bedeutung zu – bevor es für Hertha in der Woche darauf zu den derzeit formstarken Dortmundern geht.

Die Gladbacher konnten in diesem Jahr auch nur bedingt überzeugen. Am vergangenen Wochenende kamen sie im eigenen Stadion gegen den Tabellenletzten Schalke 04 nicht über ein 0:0 hinaus und boten dabei eine vor allem fußballerisch dürftige Leistung.

Plattenhardt fehlte im Training

Für Tolga Cigerci, Herthas letzte Neuverpflichtung des Winters, ist das Duell im Olympiastadion zugleich das Wiedersehen mit einem seiner Ex-Klubs. Von Januar 2012 bis Juni 2013 hat der Mittelfeldspieler auf Leihbasis 20 Pflichtspiele für die Gladbacher bestritten. Einem Treffen auf dem Rasen steht nach derzeitigem Stand nichts im Wege.

Cigerci, der am vergangenen Samstag bei der 0:3-Niederlage bei Eintracht Frankfurt sein Comeback für Hertha gefeiert hatte, musste am Tag darauf wegen leichter Schulterprobleme mit dem Training aussetzen. Am Dienstag, zum Start der neuen Trainingswoche, war er wieder dabei und absolvierte das komplette Programm mit dem Team.

Neben den bereits länger verletzten Kelian Nsona, Chidera Ejuke, Agustin Rogel, Stevan Jovetic und Peter Pekarik fehlten auch Wilfried Kanga und Marvin Plattenhardt. Kanga hatte schon das Spiel in Frankfurt wegen einer Zehenverletzung verpasst, soll aber gegen Gladbach wieder zur Verfügung stehen. Kapitän Plattenhardt trainierte nach Angaben des Vereins individuell.

Etwas mehr als 75 Minuten dauerte die erste Einheit der Woche. Trainer Sandro Schwarz ließ seine Mannschaft vor allem spielen und Tore erzielen. „Bap! Bap! Richtig reinkommen!“, forderte er. „Sicherheit holen.“

Nach den Eindrücken aus dem Training deutet einiges darauf hin, dass Schwarz seine Mannschaft gegen Gladbach mit Dreierkette spielen lassen wird, so wie es schon in der zweiten Halbzeit gegen Eintracht Frankfurt der Fall war. Den Platz von Marvin Plattenhardt, der die Position des linken Innenverteidigers besetzt hatte, nahm Marton Dardai ein.

