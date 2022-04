Dreitausendsiebenunddreißig: So viele Zuschauende sahen vor wenigen Wochen das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga der Frauen. Der VfL Wolfsburg schlug den FC Bayern München 6:0. Auf relativ großer Bühne, im AOK-Stadion von Wolfsburg. Denn sonst kommen weniger Fans, auch in der Liga, die jahrelang weniger Zuspruch bekam als etwas die erste Handball-Bundesliga der Frauen.

Sicher, die Bundesliga ist nicht die Champions League, dort begrüßte der VfL Wolfsburg schon 11.293 Zuschauer:innen gegen Arsenal im Halbfinale; und beim FC Bayern waren vor wenigen Wochen gegen Paris St Germain 13.000 Fans in der großen Arena des FC Bayern – was immer noch 50.000 leere Plätze im Stadion bedeutete. Das alles ist kein Vergleich zu dem, was sich beim FC Barcelona in dieser Saison abspielt, am Freitagabend haben sie dort ihren eigenen Weltrekord (91.553 Zuschauende) noch mal übertroffen.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

91.648 Menschen sahen im Camp Nou das 5:1 der Gastgeberinnen gegen den VfL Wolfsburg. Trotz des Debakels wollte Trainer Tommy Stroot seine Spielerinnen nicht so schnell in die Kabine entschwinden sehen. Er forderte seine Fußballerinnen auf, die Atmosphäre im Camp Nou „trotzdem aufzusaugen. Weil das eine Erfahrung ist, die uns unser ganzen Leben lang begleiten wird. Es wird immer ein Moment bleiben, an den wir uns zurückerinnern.“ So schnell nicht vergessen wird der VfL auch das Ergebnis eines denkwürdigen Champions-League-Abends beim FC Barcelona.

„5:1: Kantersieg und Ticket fürs Finale“, titelte das Portal „Mundo Deportivo“ nach einer Demonstration der Stärke des spanischen Meisters. „Dieses Barcelona ist ein Spektakel“, schrieb „Marca“. Genau hingeschaut haben dürfte auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg: Die deutsche Auswahl trifft in der Vorrunde bei der Europameisterschaft im Juli in England unter anderen auf Spanien mit vielen starken Spielerinnen aus Barcelona.

„Ich glaube nicht, dass es der letzte Rekord des FC Barcelona war, sondern dass vielleicht sogar in Zukunft weitere höhere Zahlen hier möglich sind“, sagte Trainer Stroot. „Und das ist einfach eine überragende Geschichte für den Frauenfußball insgesamt.“ Und es ist wohl ein Beleg dafür, wie professionell im spanischen Fußball nun auch bei den Frauen operiert wird.

Mehr zum Thema Fast 92.000 Zuschauende in Barcelona in der Champions League Wolfsburgerinnen sind nur dabei beim Weltrekord

Der FC Barcelona hat einen neuen Markt aufgetan, neue Fanschichten erobert. Das ist in den sozialen Netzwerken ablesbar: Die Abteilung Frauen des FC Barcelona hat auf Twitter 700<TH>000 Follower, beim VfL Wolfsburg sind es 15.000.

Die Gefahr, dass der deutsche Fußball perspektivisch strukturell abgehängt wird, scheint durchaus dazu sein: Mit großen Augen und einem Lächeln auf den Lippen hatten die Wolfsburgerinnen vor dem Anpfiff des Spiels vor der Riesenkulisse gelauscht. Der Traum vom Triple ist für die Spielerinnen des VfL, die in der Bundesliga auf Titelkurs liegen und im DFB-Pokalfinale stehen, mit dem Spiel aber so gut wie geplatzt. (mit dpa)