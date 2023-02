Zu Gast beim punktgleichen FC Bayern Kraftprobe für den 1. FC Union

Der 1. FC Union hat in der jüngeren Vergangenheit viele Dinge zum allerersten Mal erlebt. Die Berliner standen in der Hinrunde zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte an der Tabellenspitze, sie haben sich am Donnerstag erstmalig für das Achtelfinale der Europa League qualifiziert und mittlerweile gegen jede Mannschaft in der Fußball-Bundesliga gewonnen.

Na ja, fast jede. Den FC Bayern hat Union noch nie besiegt, in bisher sieben Spielen gab es für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer drei Unentschieden und vier Niederlagen. In der Hinrunde holten die Berliner im eigenen Stadion ein respektables 1:1.

An diesem Sonntag (17.30 Uhr, Dazn) hat Union die nächste Chance, um den großen Bayern endlich mal die Lederhosen auszuziehen, wie es die Fans nach dem Sieg gegen Ajax euphorisch besangen. Wie im Hinspiel Anfang September sind beide Mannschaften punktgleich.

Fischer hat die Qual der Wahl Bis auf Andras Schäfer, der nach wie vor an einer Fußverletzung laboriert, kann Urs Fischer auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Nach dem kräfteraubenden 3:1 gegen Ajax Amsterdam am Donnerstagabend ist davon auszugehen, dass der Trainer seine Mannschaft auf einigen Positionen verändert. In den vergangenen Wochen gab es auf den Außenbahnen eine regelmäßige Rotation. Nachdem gegen Ajax Josip Juranovic und Jerome Roussillon in der Startelf standen, dürften nun Christopher Trimmel und Niko Gießelmann beginnen. Auch in der Dreierkette, im zentralen Mittelfeld und auf der Position im Angriff neben Sheraldo Becker sind Wechsel denkbar.

Von Augenhöhe will Fischer dennoch nicht sprechen. „Das ist mit Abstand die beste Mannschaft in Deutschland, mit Unterschiedsspielern ohne Ende und sie sind zehnmal in Folge Meister geworden. Mit Bayern müssen wir uns nicht vergleichen“, sagt der Schweizer.

Das Selbstvertrauen dieser bisher so herausragenden Saison nehmen die Berliner aber mit nach München und als artiger Punktelieferant sehen sie sich schon gar nicht. „Wir haben auch Qualitäten: Wenn es um Mentalität geht, wenn es um Disziplin geht, wenn es um Organisation geht“, sagt Fischer.

Anders als die Münchner kann sich Union nicht auf individuelle Ausnahmekönner verlassen, sondern braucht vollen Einsatz aller Spieler. Nach den anstrengenden Wochen und dem Europa-League-Spiel am Donnerstag lautet die wichtigste Frage bei den Berlinern: Reicht die Energie, um auch gegen ausgeruhte Bayern ans Limit und darüber hinauszugehen? Die letzten Aufgaben hätten natürlich enorm Kraft gekostet, sagt Fischer. „Aber genau für diese Momente machen wir das.“

Zur Startseite