Sie ist wieder da: Nach gut fünf Jahren Hauptstadt-Abstinenz in Frankfurt am Main ist Idil Baydar zurück in Berlin. Grund genug, die Kabarettistin, die als Nazi-Oma Gerda Grischke und – wie sie selbst sagt – Integrationsalbtraum Jilet Ayşe bekannt wurde, auf eine (coronabedingt) virtuelle Ringbahnrunde zu treffen.

Mit Tagesspiegel-Checkpoint Redakteurin Ann-Kathrin Hipp hat sie über das Leben vor dem Bühnendasein, die Kindheitsjahre auf dem Waldorfinternat und ihre lange Suche nach dem, was sie erfüllt, gesprochen. Eine Zeit, in der sie als Babysitterin, an Schulen, im KaDeWe, in Bars und Restaurants, als Putzfrau, Vorleserin und Sterbebegleiterin gearbeitet hat („Ich war eigentlich so bis 37 die ziemlich erfolgloseste Person auf diesem Planeten. Zumindest hat es sich so angefühlt“).

Sie hat von ihrer Liebe zu Berlin ("Wir Berliner sind wie wir sind und wir feiern uns") und insbesondere zu Kreuzberg in den 90er Jahren („Kreuzberg war für mich ein Abenteuerspielplatz“) erzählt, die Berliner Schnauze aufleben lassen und darüber gesprochen, wie sie mit rechten Anfeindungen umgeht und warum Humor hilft.

Außerdem Thema: Wohnungssuche früher und heute („Die ersten 30 Jahre in Berlin bin ich glaube ich 60 Mal umgezogen“), der Sinn des Spazierengehens, eine Hundepatenschaft, passive und aktive Aggressionen, BER und. Tegel, die Hauptschule als menschenfeindliches Konzept, YouTube und emotionslose Männer.

Virtuelle Runde Berlin mit Ann-Kathrin Hipp und Idil Baydar Foto: Doris Spiekermann-Klaas TSP

27 Stationen, 60 Minuten, 1 Gast: Wo lässt es sich besser über Berlin reden und streiten, wo Berlin mehr lieben, als in der Ringbahn – dem Berliner Mikrokosmos auf Schienen? Einmal im Monat nimmt sich Ann-Kathrin Hipp vom „Tagesspiegel Checkpoint“ ein Thema vor, eine Berlinerin oder einen Berliner mit und fährt eine Runde Ring.