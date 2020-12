Theresa Brückner arbeitet in Tempelhof-Schöneberg als Pfarrerin im digitalen Raum. Sie hält Gottesdienste via Zoom, macht Seelsorge via Instagram und YouTube-Videos über Corona, Sex und Rassismus.

Bei einer Ringbahnfahrt spricht sie mit „Tagesspiegel Checkpoint“-Redakteurin Ann-Kathrin Hipp darüber, wie die Weihnachtsplanungen in Pandemiezeiten laufen („Wir planen aktuell so, dass es sein kann, dass vorher nochmal alles umgeschmissen oder abgesagt wird“) und warum Nächstenliebe gerade jetzt umso wichtiger ist („Jeder ist gerade in einem emotionalen Tal“).

Sie erklärt, wie Kirche heutzutage noch eine Rolle spielen kann, warum sie Vorreiterin in Sachen Feminismus werden sollte und Gott kein alter weißer Mann ist. Außerdem Thema: die Liebe und der Tod und die Frage, wie sich Theresa Brückner das Leben danach vorstellt.

27 Stationen, 60 Minuten, 1 Gast: Wo lässt es sich besser über Berlin reden und streiten, wo Berlin mehr lieben, als in der Ringbahn – dem Berliner Mikrokosmos auf Schienen? Einmal im Monat nimmt sich Ann-Kathrin Hipp vom „Tagesspiegel Checkpoint“ ein Thema vor, eine Berlinerin oder einen Berliner mit und fährt eine Runde Ring.