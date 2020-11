Sie bedauere jedoch, dass Vielfalt und eine offene Gesellschaft immer noch keine Selbstverständlichkeiten seien. Gerade durch Corona und die angeschlagene Wirtschaft würden Ängste in der Bevölkerung geschürt, die zu zerstörerischem Populismus, Rassismus und Verschwörungstheorien führen, so Widmann-Mauz. „Wir wehren uns mit aller Härte gegen Menschen, die anderen das Menschsein absprechen.“ Noch im November 2020 solle daher ein umfangreicher Maßnahmenkatalog gegen Rechtsextremismus und Rassismus durch die Bunderegierung vorgelegt werden. Details dazu nannte Widmann-Mauz noch nicht. Neben einer verstärkten Strafverfolgung und Präventionsarbeit ginge es aber vor allem darum, Erfahrungen von Betroffenen stärker in die Ausgestaltung und Umsetzung miteinzubeziehen.

„Die Herausforderungen durch die Pandemie sind groß“, führte Widmann-Mauz weiter aus, „für Beschäftigte im Gesundheitsbereich, für Arbeitnehmende und Selbstständige, für Eltern und für Unternehmen.“ Ein Schlüsselfaktor dieser Pandemie sei daher Anpassung. „Wir wissen, dass nur Organisationen, die nicht auf ausgetretenen Pfaden wandeln, sondern offen und flexibel auf neue Umstände und Herausforderungen reagieren, ja sie antizipieren, in unsicheren Zeiten erfolgreich sind“, so ihr Fazit. Vielfalt fördere Innovation und sei letztlich der Erfolgsfaktor in schwierigen Zeiten.

Noch bis morgen bietet die DIVERSITY 2020 den rund 670 digitalen Teilnehmer_innen ein umfangreiches Programm bestehend aus verschiedenen Formaten und Keynotes u.a. von Christine Lambrecht, Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz, Christiana Riley, Vorständin der Deutschen Bank AG, Marcel Fratzscher, Präsident Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V., Helena Dalli, EU-Kommissarin für Gleichstellung, sowie Düzen Tekkal, Journalistin, CEO & Founder German Dream und Hawar.

Die DIVERSITY ist eine Veranstaltung des Tagesspiegel Verlags und der Charta der Vielfalt und findet bereits zum neunten Mal statt. Sie ist die größte deutschsprachige Konferenz für Vielfalt in der Arbeitswelt. Sie behandelt als einzige Fachkonferenz in Deutschland alle Dimensionen des Diversity Managements wie Alter, Geschlecht und geschlechtliche Identität, sexuelle Orientierung und Identität, Behinderung, ethnische Herkunft und Nationalität sowie Religion und Weltanschauung. Der Verein Charta der Vielfalt e. V. tritt als Arbeitgeberinitiative seit 2010 dafür ein, Diversity Management fest in der deutschen Wirtschaft zu verankern. Rund 3.700 Unternehmen und Institutionen mit insgesamt 13 Millionen Beschäftigten haben die Selbstverpflichtung Charta der Vielfalt seit 2006 bereits unterzeichnet und tragen dazu bei, Vielfalt in Deutschland gezielt zu fördern. Schirmherrin ist Bundeskanzlerin Angela Merkel. www.diversity-konferenz.de