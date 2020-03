Michaela Wingefeld ist Sprecherin des Unternehmens Essity, das im Bereich Toilettenpapier der Marktführer in Deutschland ist. Im Tagesspiegel-Interview spricht sie über leere Regale und Nachschubprobleme in Zeiten der Corona-Krise.

Frau Wingefeld, Ihr Konzern ist einer der großen Toilettenpapier-Hersteller Deutschlands, Sie produzieren neben Marken wie „Zewa“ und „Tempo“ auch Toilettenpapier für Ketten wie dm, Lidl und Aldi. Wie erklären Sie die aktuellen Engpässe bei der Versorgung?

Das „Warum“ ist eher eine psychologische Geschichte. Wir können nur sagen: Es gibt eigentlich keinen Grund, so viel Toilettenpapier und andere Produkte zu hamstern.

Wenn man sich die leeren Regale in den Supermärkten anschaut, könnte man anderer Meinung sein…

Ich kann Ihnen versichern, dass wir auch erhöhte Bestellmengen abdecken können. Wir liefern deswegen derzeit auch mehr aus als sonst. Es ist also immer nur eine Frage der Zeit, bis es Nachschub gibt.

Ausverkauft: In vielen Geschäften, wie hier in Berlin-Frohnau, ist Toilettenpapier Mangelware. Foto: Lars von Törne

Wieviel Toilettenpapier produzieren Sie normalerweise – und wie sieht die Situation aktuell aus?

Konkrete Zahlen teilen wir nicht mit. Wir produzieren aber derzeit unter Volldampf. Und alleine aus unserer größten Fertigungsstätte in Mannheim, wo 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Produktion arbeiten, liefern derzeit täglich Hunderte Lastwagen Toilettenpapier und ähnliche Produkte bundesweit aus. Sehr viel mehr als an normalen Tagen.

Lässt sich angesichts der aktuellen Nachfrage die Produktion überhaupt noch steigern?

Es wird normalerweise bei uns sowieso immer rund um die Uhr produziert. Aber wir können die Produktivität jetzt noch weiter anpassen, indem zum Beispiel das Sortiment ein bisschen gestrafft wird. Da sparen wir uns die Umbauten an den Maschinen und haben so mehr Kapazitäten.

Unternehmenssprecherin Michaela Wingefeld. Foto: Essity / Promo



Wieweit ist Ihre Produktion durch Krankheitsfälle oder Verlegungen ins Homeoffice eingeschränkt?

Wir haben rechtzeitig Notfallpläne in Kraft gesetzt. Deutschlandweit arbeiten bei uns 4500 Menschen an acht Standorten. Die Mitarbeiter in der Herstellung arbeiten so weit wie möglich voneinander getrennt. Und wer kann, arbeitet vom Homeoffice aus, das gilt für viele Verwaltungsmitarbeiter- und auch für mich. So können wir die Produktion ohne Einschränkungen aufrechterhalten.

Haben Sie so starke Nachfrageschwankungen wie jetzt schonmal erlebt?

Wir haben immer wieder saisonale Peaks, gerade vor Ferienzeiten wie Ostern oder Weihnachten, wenn sich die Menschen mit zusätzlichen Produkten für die Feiertage ausrüsten. Aber das kann man vorhersehen, sodass es da nicht zu solchen Engpässen wie jetzt kommt.

Wie lange wird das aktuelle Nachschub-Problem beim Toilettenpapier noch anhalten?

Das weiß ich nicht. Das hängt davon vor allem davon ab, wieweit die Leute weiterhin noch mehr kaufen als normalerweise. Ich kann Ihnen nur sagen: Die Versorgungslage ist stabil, es wird immer Nachschub geliefert.