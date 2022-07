Er gehörte zu den gewalttätigsten Rockern Deutschlands, befolgte ihre Regeln und Rituale. In Folge 13 des Tagesspiegel-Podcasts "Tatort Berlin" gibt Kassra Zargaran tiefe Einblicke in den kriminellen Alltag der Hells Angels. Er erzählt, weshalb er sich am Ende gegen seinen „Präsidenten“ wendete, wie genau er mit der Polizei kooperierte und was er über sein neues Leben im Zeugenschutz verraten darf.

Unsere Moderatoren Katja Füchsel und Sebastian Leber wundern sich über eine Welt, die den allermeisten Deutschen verborgen bleibt.

Die neue Folge „Kronzeuge Kassra: Der Hells Angel, der seine Brüder verriet“ können Sie hier anhören:

Auf der Tagesspiegel-Homepage werden alle Folgen außerdem hier aufgelistet. Folge 14 gibt es am Sonntag, den 7.August.

Der Podcast wird produziert von Press Play Productions.