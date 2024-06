Serie Arbeiten auf dem Rad – der Bestatter „Ich glaube, das Lastenrad kommt sympathisch rüber“

Eric Wrede, Ihre Firma „Lebensnah“ macht Bestattungen mit dem Lastenrad. Wie darf man sich diese vorstellen?

Das ist eigentlich gar nichts Besonderes. Ich transportiere die Urne mit dem Lastenrad zum Friedhof, wann immer es sinnvoll ist. Das Lastenrad ist also primär mein Arbeitsmittel. Wir sind in einer Großstadt mit dichtem Autoverkehr und ich bin privat Fahrradfahrer. Das hat sich einfach angeboten. Eine Bestattung mit dem Lastenrad statt mit dem Auto ist also nichts, was man direkt bucht.