Ukraine-Invasion Tag 526 Bericht aus Kiew nach einer schlaflosen Nacht

Die Hauptstadt Kiew war die zweite Nacht in Folge Ziel von russischen Drohnenangriffen. Die Journalistin Valeriia Semeniuk beschreibt, wie die Bewohner der Stadt reagieren:



„Schlaflose Gesichter, unglückliche Blicke. Im Innenhof eines typischen fünfstöckigen Hauses tauschen die Nachbarn ihre Erlebnisse der vergangenen Nacht aus. ´Heute war es im Keller sehr voll, 15 Leute sind gekommen´, sagt einer von ihnen. Die Bewohner dieses Hauses haben Glück: Es gibt Schutzräume in zwei Eingängen. In anderen Häusern gibt es keine. Die zweite Frau erzählt, dass sie und ihr Mann in dieser Nacht den Flur als Schutzraum gewählt haben: Sie haben den Beginn des Luftangriffs verschlafen, und als sie von den Explosionen aufgewacht sind, wollten sie nicht mehr vor die Tür gehen.

Der Flur und das Badezimmer gelten als die sichersten Orte in einer Wohnung. Sie sind so weit wie möglich von den Außenwänden eines Hauses mit Fenstern entfernt. Dies wird als `Zwei-Wände-Regel` bezeichnet, und selbst kleine Kinder haben sie gut gelernt. Es ist unwahrscheinlich, dass sie funktioniert, wenn die Rakete direkt in das Haus einschlägt. Aber sie wird Ihnen helfen zu überleben, wenn ein Teil einer Rakete oder Drohne vom Himmel fällt und von der Luftabwehr abgeschossen wird. Und auch, wenn eine Explosionswelle die Fenster zerschlägt.

Besonders betroffen sind die Stadtteile am Rande Kyjiw auf beiden Seiten des Flusses Dnipro. Schließlich fliegen die Raketen und Drohnen oft entlang des Flusses. Und dort versucht die Luftabwehr auch, sie abzuschießen. Gelingt das nicht, passiert es näher am Zentrum. Seit Beginn der umfassenden Invasion sind bei Luftangriffen 170 Einwohner getötet worden, 50 davon im Jahr 2023. Der neueste Alarm dauerte drei Stunden und war der 820. seit Beginn der russischen Invasion.

Der Durchschnittsbürger hat mehrere öffentliche und private Telegram-Kanäle abonniert, die ihn umgehend über die Bedrohungslage informieren. Ein Beispiel für eine Nachricht: : `11.30. Bis 17.00 Uhr können Sie in aller Ruhe Ihren Geschäften beiwohnen. Der TU-Bomber ist in Murmansk gestartet, der ungefähre Zeitpunkt des Raketenabschusses vom Kaspischen Meer - in 5-6 Stunden`. So lange braucht ein Flugzeug, um von einem Militärstützpunkt im hohen Norden Russlands zum Kaspischen Meer zu fliegen. Und alle Kyjiwer Bürgerinnen und Bürger wissen bereits: Wenn die Raketen abgefeuert werden, brauchen sie noch etwa anderthalb Stunden, um in die Hauptstadt zu fliegen. Dann ist es an der Zeit, über Sicherheitsmaßnahmen nachzudenken. Feuert ein Mig-Kampfjet seine Raketen unweit der ukrainischen Grenze ab, hat man nur wenige Minuten, um sich in Sicherheit zu bringen.

Das ängstliche Warten wirkt sich negativ auf die Gesundheit der Menschen aus: Viele klagen über chronischen Stress und Müdigkeit. Zwischen den Alarmen geht das Leben in der Hauptstadt jedoch weiter, und es sieht recht friedlich aus. Manchmal wird es durch den Klang des Sommerdonners unterbrochen. Auch darüber informieren Telegramkanäle: „Keine Sorge. Es besteht im Moment keine Gefahr eines Angriffs. Es gibt nur ein Gewitter in Kyjiw. Die Realität ist, dass in dem Moment, in dem eine Luftabwehrrakete eine Drohne am Himmel abschießt, das Geräusch dem Donner sehr ähnlich ist. Die herabfallenden Fragmente ähneln einem Feuerwerk. Aber das kann nicht stimmen: Feuerwerkskörper sind in der Ukraine seit Beginn des Krieges verboten, um die Menschen nicht weiter zu verängstigen.“

