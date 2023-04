Universitätsjubiläum 75 Jahre – ein Grund zum Feiern

Die Freie Universität wurde 1948 von Studierenden und Forschenden gegründet, unterstützt von den amerikanischen Alliierten und Berliner Politikern. Auslöser war die Verfolgung systemkritischer Studierender an der damaligen Universität Unter den Linden im sowjetischen Sektor des geteilten Berlins. Frei von politischem Einfluss wollten Studierende und Professorenschaft lernen, lehren und forschen. Sie veröffentlichten am 23. Juni 1948 einen Gründungsaufruf. Die Gründungsfeier fand am 4. Dezember 1948 im Steglitzer Titania-Palast statt. Von Beginn an verstand sich die Freie Universität Berlin als Hochschule der Demokratie und der Freiheit.

Dank der Unterstützung aus dem In- und Ausland konnte sie zu einer Universität von internationalem Rang ausgebaut werden. Repräsentanten und Repräsentantinnen des geistigen und wissenschaftlichen Lebens aus vielen Teilen der Welt kommen seitdem regelmäßig als Gäste und Freunde nach Berlin-Dahlem. Seit 2007 zählt die Freie Universität zu den Exzellenzuniversitäten in Deutschland. Sie verteidigte den Titel 2012 und 2019, diesmal im Verbund mit der Humboldt-Universität zu Berlin, der Technischen Universität Berlin und der Charité – Universitätsmedizin Berlin als Berlin University Alliance.

„Freiheit war zentraler Wert und übergeordnetes Ziel bei der Gründung der Freien Universität Berlin vor 75 Jahren“, sagt Günter M. Ziegler, der Präsident der Hochschule. Bis heute trage sie die Freiheit nicht nur im Namen, sie sei auch eines der Leitmotive. Das Wort „Freiheit“ stehe für die Verantwortung und den Auftrag an die Universität, „citizens of the world“ auszubilden – so hatte es der frühere US-Präsident John F. Kennedy vor 60 Jahren an der Hochschule in Dahlem gefordert. „Das Jubiläumsjahr feiern und gestalten wir interaktiv und informativ, vielfältig, kommunikativ, öffentlich und sicher auch überraschend – gemeinsam mit Mitarbeitenden, Forschenden, Studierenden und Lehrenden“, kündigt der Präsident an.

Im Jubiläumsjahr werde die Freie Universität in Berlin besonders sichtbar sein und sich bewusst einer Welt voller Krisen und Spannungen stellen. Dazu gehöre eine Standpunktbestimmung der Hochschule ebenso wie eine Sonderspendenaktion für die internationale Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“, betont Günter M. Ziegler. Unter dem Titel „75 Jahre freies Denken: Ein Grund zu feiern, ein Grund zu spenden“ sind Universitätsangehörige sowie Freundinnen und Freunde der Hochschule eingeladen, sich an der Spendenaktion zu beteiligen.

Konzerte, Feiern, Preisverleihungen: Zu den Höhepunkten des vielseitigen Programms gehört auch ein Sommerfest im Juni.

Festakt zum 75-jährigen Bestehen Am 1. Juni 2023 findet ab 16 Uhr der Festakt zum 75-jährigen Bestehen der Freien Universität Berlin statt. Nach dem offiziellen Start der Feierlichkeiten ist eine After-Show-Party mit DJ, Essen und Cocktails auf dem historischen Campus geplant. Wo? In und vor dem Henry-Ford-Bau, Garystraße 35, 14195 Berlin

Campus-Konzert Schon wenige Tage später gibt es am 7. Juni 2023 ab 17 Uhr ein Campus-Konzert mit mehreren studentischen Vor-Bands und einem prominenten Überraschungsgast. Der Name wird noch nicht verraten – nur so viel: Es handelt sich um eine junge, aufstrebende Künstlerin aus der deutschen Popmusik. Wo? Platz vor der Holzlaube, Fabeckstraße 23/25, 14195 Berlin

Lange Nacht der Wissenschaften Auch im Jubiläumsjahr lädt die Freie Universität am 17. Juni 2023 von 17 bis 24 Uhr zur „Langen Nacht der Wissenschaften“ auf den Campus Dahlem ein. Das Publikum erwarten spannende Experimente, Vorträge, Wissenschaftsshows und Führungen aus verschiedenen Forschungsbereichen. Wo? Verschiedene Institute und Plätze auf dem Campus Dahlem Weitere Informationen unter: langenachtderwissenschaften.de

Sommerfest Am 29. Juni 2023 findet ab 16 Uhr das große Sommerfest der Hochschule statt. Das Präsidium der Freien Universität Berlin lädt alle Beschäftigten und Studierenden ein, vor großer Bühne mit Live-Bands, Essen und Getränken sowie einem breiten Rahmenprogramm mit vielen Überraschungen gemeinsam zu feiern.

Campus Run Parallel zum Sommerfest startet am 29. Juni 2023 um 16 Uhr der traditionelle öffentliche Campus Run in Dahlem. Alle Interessierten können sich für eine der drei Laufstrecken (5 Kilometer, 7,5 Kilometer oder 10 Kilometer) bereits jetzt anmelden. Für Kinder gibt es eine 1-Kilometer-Strecke. Wo? Holzlaube Fabeckstraße 23/25, 14195 Berlin Weitere Informationen unter campusrun-berlin.de

Ernst-Reuter-Tag Der Ernst-Reuter-Tag am 1. Dezember 2023 von 14 bis 20 Uhr markiert den Abschluss des Jubiläumsjahres. Geplant sind ein Festvortrag einer prominenten Persönlichkeit, eine Ausstellungseröffnung, die Verleihung der Ernst-Reuter-Preise für junge Forschende sowie die Verkündung der Spendensumme aus der Sonderspendenaktion für „Ärzte ohne Grenzen“ aus dem Jubiläumsjahr. Wo? Henry-Ford-Bau, Garystraße 35, 14195 Berlin

Der Veranstaltungs­kalender zum Universitätsjubiläum wird regelmäßig ergänzt und aktualisiert. Auf der Website fu-berlin.de/75jahre werden laufend neue Informationen zur Verfügung gestellt.