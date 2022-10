Walter Benjamins „Berliner Kindheit“ Zum „Entdeckungsbummel“ verklärt

Im Tagesspiegel haben wir zuletzt einige Ausschnitte aus dem lesenswerten neuen Buch „Berliner Kindheiten“ gebracht, in dem Menschen aus unserer Stadt sich an ihre jungen Jahre erinnern., nachzulesen hier, hier und hier sowie hier die Rezension zum Buch.

Der Titel der Sammlung lässt sofort an Walter Benjamin denken und seine „Berliner Kindheit um neunzehnhundert“. Von einem „Entdeckungsbummel eines Pennälers zwischen 1900 und 1910, zwischen Tiergarten und Genthiner Straße und Magdeburger Platz“, schrieb der Tagesspiegel 1950 idyllisch verklärend über das posthum veröffentlichte Buch des von den Nazis in die Flucht und in den Suizid getriebenen jüdischen Philosophen.

„Walter Benjamin, 1892 in Berlin geboren, 1940 durch Selbstmord in der Emigration gestorben“, heißt es lapidar verkürzt und verharmlosend in der Rezension, in der Nazis und Juden nicht vorkommen. Dafür seien die Erinnerungen „ein Büchlein, das man am Heiligen Abend lesen sollte“.

Dazu passend wird eine versöhnliche Botschaft hineininterpretiert: „Das ist alles wie der Gruß eines Bruders von jenseits der großen Grenze, die Leben und Tod trennt: er spricht aus, was wir vor 1914 alle gleich gesehen und erlebt haben, in Berlin.“

Theodor W. Adorno, ebenfalls Philosoph und als Jude von den Nazis verfolgt, las das Buch anders: „Denn die Bilder, die es zu befremdender Nähe heraufholt, sind nicht idyllisch und nicht kontemplativ. Über ihnen liegt der Schatten des Hitlerschen Reichs."

Ein Kindheits-Buch wird zur Erinnerung, es nie wieder zu dem kommen zu lassen, was bald darauf geschah.

Hier noch einige Themen aus unserem aktuellen Newsletter für den Berliner Bezirk Mitte:

Bezirk richtet Telefone für Menschen in finanziellen Notlagen ein

Seit drei Jahrzehnten auf dem Gendarmenmarkt: Ältester Antiquar von Berlin hört auf

Charlottenstraße wird zur Fahrradstraße

See könnte umkippen: Umweltamt lässt Engelbecken abfischen

Bund der Steuerzahler fordert Stopp für Flussbad

„Klima-Tram“ fährt durch Mitte

Zehn Winterspielplätze öffnen

Lesung im Discolicht und ein neuer Ausstellungsort für Videokunst am Kraftwerk Berlin

Verlosung: Freikarten für „Jazz in den Ministergärten“ zu gewinnen

Nistenkastenreinigung im Großen Tiergarten – Helfer:innen gesucht

Kostenlos Lastenräder leihen an 14 Standorten in Mitte

Unseren Newsletter für Berlin-Mitte, mit den Ortsteilen Tiergarten, Wedding, Moabit, Gesundbrunnen, Hansaviertel und Mitte können Sie wie alle zwölf Bezirksnewsletter von Tagesspiegel kostenlos hier unter www.tagesspiegel.de/bezirke bestellen.

Zur Startseite