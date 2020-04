87.000 der weltweit rund 135.000 Beschäftigten hat Lufthansa mittlerweile in Kurzarbeit geschickt, weil kaum noch geflogen wird. Rund 700 von 760 Jets stehen am Boden, auch 30 Flugzeuge von Germanwings. Der Konzern steckt in seiner schwersten Krise, der Vorstand verhandelt mit dem Bund über Hilfspakete und eine mögliche Staatsbeteiligung, weil trotz Rücklagen von fünf Milliarden Euro bald das Geld ausgehen könnte.

Germanwings fliegt in normalen Zeiten für die Lufthansa-Tochter Eurowings, die das Billig-Segment abdeckt. Freilich: Die rund 1400 Beschäftigten bei Germanwings – 900 in der Kabine und 500 im Cockpit – beziehen weiter ihr volles Gehalt, obwohl sie nichts zu tun haben. Grund: Lufthansa lehnt es ab, einen seit Mitte verhandelten Tarifvertrag über Kurzarbeit bei Germanwings zu unterzeichnen.

Bei der Pilotenvereinigung Cockpit (VC) und bei der Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo schüttelt man den Kopf. Der Lufthansa-Vorstand wolle offenbar die Krise nutzen, um „strukturelle Veränderungen“ durchzudrücken. Im Klartext: Die Schließung von Germanwings. Und das schon im Laufe dieser Woche, wie beide Gewerkschaften am Montag betonten.

Doch es dauerte sogar nur bis zum Dienstagabend, bis sich ihre Vorahnungen bestätigten. Die Lufthansa schließt den Flugbetrieb ihrer Kölner Tochter Germanwings. Zudem sollen etliche Flugzeuge auch anderer Teilgesellschaften stillgelegt werden, wie das Unternehmen in Frankfurt mitteilte.

Lufthansa will Eurowings-Struktur bündeln

Der Flugbetrieb von Eurowings war auf vier Gesellschaft verteilt – auf Eurowings, zwei für Langstrecken und auf Germanwings. Lufthansa will alle Betriebe bei Eurowings bündeln, um Kosten zu sparen. Man prüfe wegen der aktuell dramatisch veränderten Lage Optionen für Germanwings, hatte eine Lufthansa-Sprecherin vor der Schließung gesagt.

Ob die Schließung das endgültige Ende von Germanwings bedeutet war unmittelbar nach der Mitteilung unklar. Grundsätzlich gilt eine Vereinbarung von 2018. Damals hatte der Lufthansa-Vorstand eine Bestandsgarantie für Germanwings bis Mitte 2022 gegeben, verbunden mit der Option, zumindest Teile der Flotte weiter für Lufthansa zu betreiben.

Beschäftigte könnten bis zu fünf Jahre bei Eurowings bleiben. Angesichts der weitreichenden Folgen der Coronakrise ist Lufthansa aber gezwungen, die Kosten drastisch herunterzufahren. Vorstands-Chef Carsten Spohr hat zudem bereits betont, dass die Lufthansa nach der Krise wohl deutlich schlanker aufgestellt werden müsse, mit weniger Flugzeugen und damit auch mit weniger Personal.

1400 Menschen droht Arbeitslosigkeit

VC und Ufo hielten bislang im Blick auf Germanwings dagegen. Die Konzernspitze agiere kaltblütig. Es sei eine „unverantwortliche Schädigung des Unternehmens“, so VC-Präsident Markus Wahl, „in der derzeitigen Lage eine Kostensenkung von knapp 50 Prozent der Lohnkosten der Piloten an Kurzarbeitergeld auszuschlagen“.

Der Konzern habe augenscheinlich keinen Plan, wie es weitergehen solle. „Hier wird die Krise eiskalt genutzt, um Mitarbeitern zu drohen, deren Unternehmen strategisch nicht mehr gewollt werde“, sagt Ufo-Vertreter Nicoley Baublies. Die Gehälter voll zu bezahlen sei schon ohne einen Sozialplan „überschlagen dreimal teurer als eine angemessene Regelung zur Kurzarbeit“.

Germanwings sei ein profitables Unternehmen, heißt es bei Ufo. Zugleich profitiere Lufthansa „ungemein“ von der finanziellen Unterstützung durch die Gesellschaft. Deshalb müsse sich das Unternehmen „menschlich und ständig“ verhalten. Durch die Kurzarbeiterregelung erhalte die Airline jeden Monat hunderte Millionen.

„Einen ordentlichen Teil davon verwendet der Konzern jetzt allerdings dafür, ausgerechnet bei Germanwings kein Kurzarbeitergeld zu beantragen, sondern zunächst volle Löhne zu bezahlen“, kritisieren VC und Ufo. Mit dieser Quersubventionierung werde die öffentliche Hand daran beteiligt, 1400 Menschen in die Arbeitslosigkeit zu entlassen. Die Existenzgrundlage der Betroffenen und ihrer Familien werde bedroht.

Seit Montag unterzeichneten rund 9700 Germanwings-Beschäftigte, deren Angehörige und Unterstützer die Petition an den Lufthansa-Vorstand. Außerdem hat Ufo ein dreiminütiges Video unter dem Titel #wirsindgermanwings auf Youtube gestellt.