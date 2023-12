Atomstrom weltweit im Abbau Warum trotzdem in Nuklearenergie investiert wird

Bei der Atomkraft gibt es aktuell widersprüchlich erscheinende Entwicklungen. Laut dem am Mittwoch veröffentlichten World Nuclear Industry Status Report ist der Atomstromanteil an der weltweiten Stromproduktion 2022 auf neun Prozent gesunken. Der Rückgang ist so stark wie im Jahr nach der Fukushima-Katastrophe von 2011.