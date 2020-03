Sollen die Kunden Reiseveranstalter, Konzertagenturen und Fluggesellschaften retten? Das Bundeswirtschaftsministerium drängt darauf, dass Reisende, Theater- und Konzertbesucher Gutscheine akzeptieren müssen statt sich das Geld für ausgefallene Events oder Reisen auszahlen zu lassen. Das soll den Unternehmen Liquidität geben.

Doch innerhalb der Bundesregierung sind diese Pläne umstritten. Nach Tagesspiegel-Informationen will Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) bei der Kabinettssitzung an diesem Mittwoch zunächst einen Überblick über die verschiedenen Wege geben, einen Kabinettsbeschluss, der Grundlage für Gesetzesänderungen wird, soll es erst in der kommenden Woche geben.

Der Luftfahrtbranche geht das nicht schnell genug. "Wir brauchen von Seiten der Bundesregierung und der EU diese Woche die Bestätigung, dass unsere Fluggesellschaften den Kunden statt der Rückzahlung des Flugpreises einen vollumfänglichen Gutschein ausstellen dürfen“, forderte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Matthias von Randow, am Dienstag. Die Reisebranche sieht das ähnlich: „Klar ist, wenn der Staat hier nicht ganz schnell unterstützend eingreift, werden wir in ganz kurzer Zeit ein Massensterben bei Reiseveranstaltern und Reisebüros sehen“, warnt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Reiseverbands (DRV), Dirk Inger.

Der Tourismusriese schlingert: Tui bekommt einen KfW-Kredit über 1,8 Milliarden Euro. Foto: imago images/Jürgen Ritter

Die Reisebranche wird von der Coronakrise hart getroffen. Das Auswärtige Amt hat bis Ende April eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen, alle Pauschalreisen sind abgesagt. Nach der aktuellen Rechtslage müssen die Reiseveranstalter ihren Kunden das Geld für die stornierten Reisen innerhalb von zwei Wochen erstatten, inzwischen kommen enorme Summen zusammen.

Nach Angaben des DRV summieren sich die Rückzahlungen bereits auf 3,5 Milliarden Euro. Da zur Zeit kaum jemand eine neue Reise bucht, liegen die Umsatzausfälle noch höher: bei 4,8 Milliarden Euro. Viele der 2300 Reiseveranstalter und der 11.000 Reisebüros, die von den Provisionen der Veranstalter leben, fürchten um ihre Existenz. Europas größter Reiseveranstalter, die Tui, hat bereits einen KfW-Kredit über 1,8 Milliarden Euro bewilligt bekommen.

Easyjet: Alle Maschinen bleiben vorerst am Boden. Foto: imago images/Waldmüller

Auch die Fluggesellschaften sind am Boden. Easyjet fliegt gar nicht mehr. Bei der Lufthansa sind von 760 Maschinen nur noch 60 im Einsatz. Der Konzern verhandelt über Staatshilfen.

Im Bundeswirtschaftsministerium wächst die Sorge, dass der Reise- und der Flugbranche die Liquidität ausgeht. Helfen sollen die Kunden. „Die Airlines sollten die Möglichkeit bekommen, Gutscheine für Kunden auszustellen - diese könnten sie dann einlösen, wenn der Flugbetrieb wieder hochgefahren wird, oder später auch auszahlen lassen“, schlägt der Regierungs-Koordinator für Luft- und Raumfahrt, Thomas Jarzombek (CDU), vor. Dies würde die Airlines und am Ende die Steuerzahler finanziell deutlich entlasten.“

Auch der Wirtschafts-Staatssekretär und Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), macht Druck. In den kommenden Wochen würden in der Reisebranche enorme Rückerstattungen in Milliardenhöhe fällig. „Auch kerngesunde Unternehmen halten das nicht länger aus. In der Tat könnte eine Gutscheinlösung hier Liquidität sichern.“

Welche Lösungen diskutiert werden

Gutscheine statt Geld? In der Bundesregierung wird auf Hochtouren an einer Lösung gearbeitet. Doch nach Tagesspiegel-Informationen sind sich die verschiedenen Ministerien, das Bundesfinanz-, verkehrs-, -wirtschafts- und -justizministerium - noch nicht einig, federführend ist das Bundesjustizministerium. Nach jetziger Planung will Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) bei der Kabinettssitzung an diesem Mittwoch daher zunächst die verschiedenen Alternativen vorstellen. Und die sehen so aus.

Für die Reisebranche sind folgende Gutscheinlösungen im Gespräch: eine freiwillige Variante, bei der es den Kunden freisteht, ob sie sich auf das Angebot einlassen. Die Akzeptanz könnte dadurch gesteigert werden, dass der Gutschein staatlich gegen eine mögliche Insolvenz des Veranstalters abgesichert ist. Die Reisebranche und das Bundeswirtschaftsministerium sind dagegen für eine verpflichtende Lösung, bei der Kunden einen Gutschein akzeptieren müssen.

"Eine verpflichtende Gutscheinlösung wäre ein guter Weg, um den Reiseunternehmen Luft zu verschaffen. Die Alternativen wären staatliche Beihilfen für Reiseveranstalter und -büros oder die Übernahme der Rückzahlungen an die Kunden durch den Staat. Beide Lösungen wären aber für den Staat teurer“, sagte DRV-Hauptgeschäftsführer Dirk Inger dem Tagesspiegel. Entgegenkommen an den Kunden: Sollte man den Gutschein nicht innerhalb einer bestimmten Zeit, etwa bis zum 31. Dezember 2021 eingelöst haben, soll das Geld ausgezahlt werden, wird im Justizministerium überlegt.

Gutscheine auch für ausgefallene Konzerte?

Ähnliche Pläne gibt es für Fluggesellschaften. Allerdings wäre hier die EU-Kommission zuständig, da die Fluggastrechte in einer EU-Verordnung geregelt sind.

Und auch Konzertveranstalter und Theater können auf eine finanzielle Entlastung hoffen. Auch hier ist nach Tagesspiegel-Informationen eine Gutscheinlösung im Gespräch. Kunden sollen einen Gutschein akzeptieren müssen, falls das Event innerhalb eines Jahres nachgeholt wird. Löst man den Gutschein nicht ein, soll man auch hier nach Ablauf des Gutscheins sein Geld ausgezahlt bekommen.

Der Sänger James Blunt war bei seinem Konzert allein in der Elbphilharmonie, das Event wurde im Internet übertragen. Foto: dpa

Verbraucherschützer sind entsetzt

Verbraucherschützer sind entsetzt. „Wir erhalten jeden Tag viele E-Mails von betroffenen Verbrauchern, die sich in einer existentiellen Krise befinden und denen mit Gutscheinen nicht geholfen wäre. Sie fühlen sich von den Unternehmen und der Politik allein gelassen“, sagt Marion Jungbluth vom Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV).

Die Reiseexpertin des Verbraucherverbands hält Zwangsgutscheine für eine schlechte Lösung. Wenn die Bundesregierung sicherstellen will, dass Gutscheine nach einer gewissen Zeit wieder in Geld erstattbar, übertragbar und flexibel einsetzbar sowie insolvenzabgesichert sein müssen, werde dies aufwändig zu installieren und noch schwieriger zu kontrollieren sein. „Darüber hinaus müssen alle Menschen, die ihr Geld aufgrund von finanziellen Engpässen benötigen, früher an ihr Geld kommen“, fordert die Verbraucherschützerin. „Aber wem gegenüber muss ich meine finanzielle Situation offenlegen? Ernsthaft, dem Reisebüro oder der Airline? Wer legt die Kriterien fest, wann ein Härtefall besteht und wann nicht?“

Verbraucherschützer schlagen eine andere Lösung vor: einen Reisesicherungsfonds, der schon seit Monaten im Rahmen eines besseren Insolvenzschutzes für Reiseveranstalter diskutiert wird. Der Fonds könnte auch die Entschädigungen für die Erstattungskosten der Reiseunternehmen, die aufgrund der im Zusammenhang mit der Stornierung von Reisen im Zusammenhang mit Covid-19 anfallen, übernehmen, meint Jungbluth. Zum Start des Reisesicherungsfonds müsste dieser mit einer staatlichen Garantie ausgestattet werden, um sicherzustellen, dass der Fonds über genügend Liquidität verfügt, um Entschädigungsforderungen zu erfüllen. Dieses Darlehen muss dann von den Reiseunternehmen über mehrere Jahre hinweg zurückgezahlt werden.