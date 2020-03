Die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) wird nach Informationen des „Tagesspiegels“ künftig in München stattfinden. Das wollte der Automobilverband VDA am Dienstag entscheiden, wie es aus Kreisen der Industrie hieß. München setzte sich damit gegen die Kandidaten Berlin und Hamburg durch.

Begründet wird die Entscheidung dem Vernehmen nach damit, dass München im Vergleich die wirtschaftlich stärkste Region sei und die Autoschau in der bayerischen Landeshauptstadt die nötige politische Unterstützung erhalte. Der VDA wolle keine Experimente und gehe am Veranstaltungsort München auf Nummer sicher. Fast 70 Jahre hatte die IAA in Frankfurt am Main stattgefunden.

Der 19-köpfige Vorstand des VDA hatte eine einstimmige Entscheidung angestrebt, wie ein VDA-Sprecher im Vorfeld sagte. Die IAA will sich künftig mit einem neuen, moderneren Konzept präsentieren, ein breiteres Publikum erreichen und die gesellschaftliche Debatte um die Mobilität der Zukunft aufgreifen.