Für den ursprünglichen Kaufpreis Elon Musk will Twitter jetzt doch übernehmen

Der Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk will den Kurznachrichtendienst Twitter einem Bericht zufolge jetzt doch für den ursprünglich angebotenen Kaufpreis übernehmen. Musk habe Twitter das Angebot zum Preis von 54,20 Dollar je Aktie in einem Brief unterbreitet, berichtete die Agentur „Bloomberg“ am Dienstag.

Angesichts möglicher Bewegung im Streit um eine Übernahme von Twitter ist der Handel mit den Aktien des Kurzbotschaftendienstes vorübergehend ausgesetzt worden. Die New Yorker Börse begründete den Schritt am Dienstag mit „bevorstehenden Nachrichten“. Die Finanznachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor berichtet, Musk könne zu seinem ursprünglichen Kaufangebot zurückkehren, was die Twitter-Aktie in die Höhe schnellen ließ.

Musk hatte im April angekündigt, er wolle Twitter für 44 Milliarden Dollar übernehmen. Im Juli hatte er dann mit Verweis auf angebliche Falschaussagen Twitters zur Anzahl von Scheinkonten auf der Plattform erklärt, er werde den Kauf nicht vollziehen. Musk und Twitter haben sich gegenseitig verklagt. Der Beginn des Gerichtsprozess ist für den 17. Oktober geplant. (AFP/Reuters)

