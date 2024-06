Fußball-Europameisterschaft 2024 Wirtschaft erwartet kein Sommermärchen durch Heim-EM

Die deutsche Wirtschaft kann nicht mit Wachstumsimpulsen durch die Europameisterschaft rechnen. Das zeigt eine Analyse des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), die dem Handelsblatt vorab vorliegt. Es seien „keine relevanten gesamtwirtschaftlichen Effekte zu erwarten“, sagt IWH-Vizepräsident Oliver Holtemöller.

Schon nach der Weltmeisterschaft 2006 im eigenen Land stand der Analyse zufolge für die Wirtschaft nur ein Nullwachstum von 0,0 Prozentpunkten zu Buche. Bei der EM 2024 erwartet das IWH einen ähnlich schwachen Effekt. Zwar wirken sich vor allem die ausländischen Fans, die nach Deutschland kommen, positiv auf den Konsum aus. Das IWH rechnet bei der EM mit rund 650.000 Fußballtouristen aus dem Ausland. Hinzu kommen jene, die ohne Tickets etwa zu öffentlichen Fußballübertragungen reisen.

650.000 Fußballtouristen aus dem Ausland werden während der EM in Deutschland erwartet

Allerdings kommt es gleichzeitig zu Verdrängungseffekten. Andere Touristen bleiben in Turnierzeiten oft fern, um etwa hohe Hotelkosten zu vermeiden. Auch einheimische Besucher helfen der Wirtschaft kaum, schreiben die IWH-Forscher. „Sie geben nicht notwendigerweise mehr aus, sondern kürzen andere Ausgaben, um etwa die Eintrittskarten zu finanzieren.“

Große Teile der Wirtschaft rechnen anderthalb Wochen vor der EM deshalb nicht mit einem Sommermärchen. Das zeigen Handelsblatt-Recherchen in sieben Branchen, die auf die wirtschaftliche Zugkraft des Fußballs setzen. Das Hotelgewerbe ist von den Buchungszahlen enttäuscht, auch Händler rechnen nur mit wenig Zusatzgeschäft.

Volkswirtschaft profitiert nur selten von großen Sportereignissen

Optimistischer blicken Sportartikelhersteller angesichts einer guten Nachfrage nach Trikots auf das Turnier. Auch Gastronomie und Brauwirtschaft rechnen mit mehr Umsatz. Airlines haben bereits viele Tickets verkauft, TV-Sender die meisten Werbeplätze.

Schon die Weltmeisterschaft im politisch umstrittenen Gastgeberland Katar im Dezember 2022 wurde für weite Teile der Wirtschaft zum Fiasko: Die TV-Quoten waren schwach, der Handel verkaufte kaum Fanartikel, Gastronomie und Brauereien machten kein Zusatzgeschäft. Weil Deutschland in der Vorrunde ausschied und die WM im Winter stattfand, gab es hierzulande kaum öffentliche Übertragungen oder Aktionen im Handel.

Nicht zuletzt weil die DFB-Elf wieder besser spielt, hoffen viele trotzdem auf eine Wiederholung des Sommermärchens. Unter diesem Namen ging die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland in die Geschichte ein. Obwohl die wirtschaftliche Lage ähnlich wie heute schwach war, sorgte das Turnier weit über Deutschland hinaus für Begeisterung.

650000 Fußballtouristen aus dem Ausland erwarten die IWH-Forscher zur Fußball-EM.

Dieses Turnier hob zwar die Stimmung, belebte die Konjunktur aber nicht. Große Fußballturniere seien zwar große gesellschaftliche Ereignisse, so IWH-Forscher Holtemöller: „Gesamtwirtschaftlich fallen sie in großen Volkswirtschaften allerdings kaum ins Gewicht.“

Hotellerie: Erhoffter Ansturm von EM-Fans bleibt aus

505 Euro für eine Übernachtung in der Billigkette B&B Hotels am Münchener Hauptbahnhof sollten Fußballfans noch vor einem Monat hinblättern, falls sie am 14. Juni zum Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland anreisen. Inzwischen sind die Zimmer dort für 369 Euro zu haben.

Euphorie pur im Sommer 2006: Tausende Zuschauer verfolgen auf der Fanmeile am Brandenburger Tor in Berlin das WM-Fußballspiel zwischen Deutschland und Argentinien. © dpa/Marcel Mettelsiefen

Die Preiskorrektur dürfte der flauen Nachfrage geschuldet sein. Immerhin 258 Hotels in München bieten zum Eröffnungsspiel auf der Plattform Booking.com noch freie Betten an, 93 davon mit Angebotspreisen. Selbst zum Endspiel in Berlin am 14. Juli sind noch ein Fünftel aller Hotels in der Hauptstadt frei. Das liegt auch an den Preisen: So verlangt das Marriott für eine Übernachtung fast 2000 Euro.

Vielfach dürften die Hoteliers auf ihren üppig kalkulierten Offerten sitzen bleiben. So sind zum ersten EM-Spiel am 15. Juni in Köln noch 21 Prozent der Hotels frei, zwei Tage später in Düsseldorf sogar 23 Prozent.

Hotelzimmer: In den Spielorten gibt es noch viele freie Hotelbetten. © dpa/Swen Pförtner

Jörg Böckeler, Chef der Kölner Hotelkette Dorint mit 65 Häusern im deutschsprachigen Raum, nennt die Nachfrage enttäuschend. „Der Vorbuchungsstand ist – bis auf den Standort München zum Eröffnungsspiel – ähnlich wie bei vielen Mitbewerbern nach wie vor verhalten.“ Nur 46 Prozent aller Hoteliers, ergab eine Umfrage des Branchenverbands Dehoga, erhoffen sich positive Impulse durch die EM. Ein Drittel fürchtet, auf Zusatzerlöse verzichten zu müssen.

Wir setzen noch auf viele kurzfristige Buchungen, damit aus dem Sommerloch ein Sommermärchen wird. Patrick Rothkopf, Präsident des Dehoga in NRW

Noch aber hofft die Branche. „Wir setzen noch auf viele kurzfristige Buchungen, damit aus dem Sommerloch ein Sommermärchen wird“, sagt Patrick Rothkopf, Präsident des Dehoga in NRW. Das IWH erwartet den größten EM-Effekt im Gastgewerbe. Die Einnahmen von Hotels und Gaststätten würden dadurch um rund 250 Millionen Euro steigen.

Handel: Fanartikel werden schon jetzt verramscht

Der Handelsverband HDE hofft auf 3,8 Milliarden Euro zusätzlichen Umsatz – und damit auf einen stärkeren Effekt als bei der Heim-WM 2006. Doch Experten sind pessimistisch. „Ob die Fußball-EM dem Einzelhandel einen Schub gibt, da bin ich eher skeptisch“, sagt Kai Hudetz, Geschäftsführer des Handelsforschungsinstituts IFH Köln.

Ob die Fußball-EM dem Einzelhandel einen Schub gibt, da bin ich eher skeptisch. Kai Hudetz, Geschäftsführer des Handelsforschungsinstituts IFH Köln

Von der Konsumzurückhaltung zeugt auch eine repräsentative Befragung des Meinungsforschers Civey für das Handelsblatt: 91 Prozent wollen während der EM nicht mehr Geld etwa im Handel oder in Restaurants ausgeben.

Von Fußball-Großereignissen profitieren üblicherweise nur einzelne Produkte. So stieg der Umsatz mit salzigen Snacks in der Vergangenheit um sieben Prozent. Auch für Getränkemärkte könnte das Turnier belebend wirken. Der Elektronikhandel dürfte indes fast leer ausgehen, haben sich doch viele Verbraucher in der Pandemie schon mit großen Fernsehern und Beamern eingedeckt.

Lidl: Der Discounter plant keine größeren Sonderverkäufe zur EM. © ddp/Gerit Borth

Auch der Verkauf von Fanartikeln dürfte sich für viele Händler kaum lohnen. So werden auf der Plattform Restposten.de selbst die offiziellen Sammelkarten mit Spielerporträts verramscht. „Das zeigt, dass einige Händler kalte Füße bekommen“, sagt Hudetz. Sie hätten Angst, auf den Merchandising-Artikeln sitzen zu bleiben, die nach der EM unverkäuflich sind.

Lidl ist angesichts der Heimveranstaltung erstmals Sponsor der Fußball-EM. Steigende Umsätze dürfte das für den Discounter allerdings nicht mit sich bringen. Lidl plant in seinen Geschäften keine größeren Sonderverkäufe, verlost aber 10.000 Tickets über seine App. Mit eigenen Fanzonen nahe den Stadien setzt Lidl auf Image-Werbung.

Sportartikler: „Chancen auf ein neues Sommermärchen sind gestiegen“

Adidas und Puma können durch die EM auf zwei bis drei Prozent mehr Umsatz hoffen, schätzen die Analysten der Privatbank Oddo BHF. Vor dem Turnier erwerben viele Fans das Trikot ihrer Mannschaft, danach lässt sich zumindest das Siegerjersey gut verkaufen.

Zwar will Adidas-Chef Björn Gulden den EM-Effekt nicht beziffern – es gebe zu viele Variablen vom Wetter bis zum Turnierverlauf der sechs ausgerüsteten Mannschaften wie Deutschland, Italien, Spanien oder Ungarn. Doch er sei „sehr, sehr glücklich“ über die Nachfrage, die jede Woche weiter anziehe.

Trikots von Adidas: Die Nachfrage ist hoch. © dpa/Daniel Karmann

Hierzulande sei das anfangs viel diskutierte rosa-lila Auswärtstrikot genauso gefragt wie das konventionellere Heimtrikot. Angesichts der guten Stimmung hat Adidas zuletzt seine Prognose für das laufende Jahr erhöht. Puma ist mit vier Mannschaften am Start, darunter Österreich und die Schweiz. „Ein Turnier trägt zur erhöhten Sichtbarkeit und Attraktivität unserer Marke bei“, heißt es von der weltweiten Nummer drei.

Die Trikots wollen die Sportartikler zum Teil selbst verkaufen. Doch der größere Teil des Geschäfts läuft über Fachhändler. Bei denen hat sich die Stimmung nach den jüngsten Testspielsiegen der DFB-Elf ebenfalls deutlich verbessert. „Die Chancen auf ein neues Sommermärchen sind gestiegen“, sagt Alexander von Preen, Chef von Intersport Deutschland. „Wir waren bei Trikots zeitweise ausverkauft.“

Brauereien: Hoffnung auf Bierboom durch EM nach einem „rabenschwarzen Jahr“

„Bier und Fußball gehören zusammen“, konstatiert der Deutsche Brauerbund (DBB). Während eines Großturniers wird mehr Bier getrunken als sonst im Sommer üblich. 2006 wurden vor und während der Heim-WM fünf Prozent mehr Bier verkauft.

Die deutsche Brauwirtschaft hätte einen Absatzkick dringend nötig, weil die Deutschen immer weniger Bier trinken. 2023 sank der Absatz laut Statistischem Bundesamt um 4,3 Prozent auf 6,9 Milliarden Liter. DBB-Hauptgeschäftsführer Holger Eichele sprach von einem „rabenschwarzen Jahr“.

Gerade Bitburger setzt auf die EM: „Als exklusiver nationaler Bierpartner der EM erwarten wir positive Impulse für den gesamten deutschen Biermarkt“, so Sebastian Holtz, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing. Bitburger darf als einziger Brauer in den Stadien und offiziellen Fanzonen der zehn Spielstädte Bier ausschenken.

Gerstensaft zum Spiel: Die Brauwirtschaft hofft auf einen Absatzkick. © dpa/Daniel Karmann

Laut Beobachtern dürfte Bitburger allein in den Stadien mit einem Mehrabsatz von mindestens 1,3 Millionen Liter Bier rechnen. Der Fußballverband Uefa erwartet 2,7 Millionen Besucher, und bei einer Bundesligapartie trinkt jeder Stadiongast im Schnitt einen halben Liter Bier. Hinzu kommen Millionen durstige Fußballliebhaber in den Fanzonen.

Auch Deutschlands größte Braugruppe Radeberger ist sich bewusst: Vier Wochen selbst unter Idealbedingungen werden keine Wende einläuten. „Die elf Monate vor und nach dem Turnier sind entscheidender als ein vierwöchiges Zwischenhoch.“

Gastronomie: Euro 2024 erstes Großevent seit der Pandemie

Viele Fußballfans dürften zwar beim Mitfiebern ein Bier mehr trinken. Doch „ein Großereignis wie die EM kann zum Teil auch Stammgeschäft verdrängen“, fürchtet Dehoga-Präsident Guido Zöllick. Nur 15,5 Prozent aller gastgewerblichen Betriebe rechnen laut einer Verbandsumfrage mit positiven Impulsen durch die EM.

Selbst Fast-Food-Riese McDonald‘s erhofft sich nur in den Spielstädten kleinere Effekte. Sportereignisse hätten kaum Einfluss aufs Geschäft, teilt McDonald‘s mit. Weil die Kette seit Jahren kein Sponsor mehr von Uefa oder DFB ist, seien keine Burger oder Menüs mit Fußballbezug geplant.

Public Viewing: Gastronomen hoffen auf ein Extrageschäft. © picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka

Gastronomen in den Austragungsorten hoffen auf ein Extrageschäft – vor allem, wenn sie Public Viewing anbieten. Auch Gastronomin Silja Steinberg vom Münchener Hofbräukeller hat hohe Erwartungen, „schließlich ist es das erste Großevent für uns seit Corona“. Im Biergarten mit 1800 Plätzen haben 600 Gäste Blick auf die Großleinwand, auf der alle Spiele übertragen werden. Dafür hat sie 20.000 Euro investiert.

„Viele Gäste kommen früher und bestellen neben Bier vor allem Hendl oder Currywurst“, sagt sie. Während eines Spiels werde kaum gegessen, weil niemand etwas verpassen möchte. Im Bedienrestaurant erwartet Steinberg die übliche Gästezahl. Sie hofft, dass die DFB-Elf weit kommt – und auf gutes Wetter: „Bei Regen sitzt keiner im Biergarten.“

Luftfahrt: Teure Tickets nach der Vorrunde

Die Airlines berichten von einem gestiegenen Interesse an Flugtickets. Die Billigfluggesellschaft Ryanair sieht in diesem Sommer im Vorfeld der EM „eine starke Nachfrage für Flüge nach Deutschland, insbesondere durch Reisende aus Großbritannien“. Auch Easyjet spürt etwa bei Städteverbindungen ein steigendes Interesse.

Die Lufthansa teilt mit: „Grundsätzlich besteht bei großen, überregional bedeutsamen sportlichen Turnieren ein deutlicher Nachfrageanstieg“ aus Ländern, deren Teams mitspielen – so auch dieses Mal. Kurzfristig rechnet Lufthansa mit weiteren Ticketverkäufen.

Fanhansa: Airlines sind mit den Ticketbuchungen zufrieden. © dpa/Michael Kappeler

Fans müssen sich nach der Vorrunde auf steigende Flugpreise einrichten. In der K.o.-Phase wird erst kurzfristig klar, wo die Teams spielen. Das dürfte die Nachfrage nach Flügen in diese Städte schnell nach oben treiben. Die gute Nachricht: „Je nach Nachfrage wird die Lufthansa Group kurzfristig zusätzliche Flüge anbieten“, so der Konzern. Auch Easyjet prüft das. Das könnte den Preisanstieg etwas dämpfen.

Ein Problem könnte das Verbot von Nachtflügen an vielen deutschen Flughäfen werden. Vor allem nach einem Elfmeterschießen könnten Fans ohne Rückflug dastehen. Die Uefa hatte frühzeitig Ausnahmen vom Nachtflugverbot gefordert. Bisher ist aber unklar, ob es diese geben wird, denn Fluglärm ist in Deutschland ein politisch sehr heikles Thema.

Medien: Hoffnungen für die Werbebranche durch EM 2024

Nach sinkenden Quoten bei vergangenen Großturnieren rechnen die TV-Sender bei der EM mit höherem Interesse. Das hängt maßgeblich vom Abschneiden der DFB-Elf ab. „Wenn die deutsche Mannschaft erfolgreich spielt, wird spätestens in der K.o.-Runde das Zuschauerinteresse hoch sein“, so das ZDF.

ARD TV-Kamera: Fernsehsender rechnen mit einem hohen Zuschauerinteresse. © dpa/Guido Kirchner

Im frei empfangbaren TV können Fans im Ersten, im ZDF und bei RTL 46 der 51 EM-Spiele sehen. Alle Begegnungen zeigt der Bezahlsender Magenta TV der Telekom. Wenn das Eröffnungsspiel erfolgreich verlaufe, könne „eine Welle der Begeisterung durch die Bevölkerung gehen“, teilt der Konzern mit.

46 von 51 EM-Spielen können Fans bei ARD, ZDF und RTL verfolgen

Die Medien hoffen auf zusätzliche Werbeerlöse. Zuletzt hat sich der Werbemarkt leicht erholt. ARD und ZDF zeigten sich mit den bisherigen Buchungen „sehr zufrieden“, haben nur noch wenige freie Werbeflächen. Fast ausgebucht sind nach eigenen Angaben RTL und Magenta TV.

Fußballturniere gelten als interessantes Werbeumfeld „und führen zu deutlich höheren Werbeausgaben bei den Unternehmen“, sagt Andreas Meffert, Vertriebsleiter Deutschland bei Nielsen Media. Weil kurz nach der EM auch die Olympischen Spiele in Frankreich starten, „kann sich die Werbebranche für den Sommer zu Recht Hoffnungen machen“.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.