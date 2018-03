Kurz vor Inkrafttreten der US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium an diesem Freitag kommt die erleichternde Nachricht: Auch die EU-Staaten werden zunächst ausgenommen. Das kündigte der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer am Donnerstag bei einer Anhörung im Kongress an. Kanada, Mexiko, Argentinien, Brasilien, Australien und Südkorea müssen demnach zumindest fürs Erste ebenfalls nicht mit Strafzöllen rechnen.

Auf dieses Umschwenken haben Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström Anfang der Woche in Washington hingearbeitet. Dass sie die Amerikaner aber dabei tatsächlich umstimmen könnten, damit hatten hierzulande nur wenige gerechnet. Zumal weder Altmaier noch Malmström US-Präsident Donald Trump persönlich treffen konnten, sondern lediglich Handelsminister Wilbur Ross gegenübersaßen. Und der hatte ihnen Versprechen geben wollen. Das werde ein „Nervenkrimi bis zur letzten Sekunde“, hatte Altmaier angekündigt – und recht behalten.

Die deutsche Stahlbranche könnte trotzdem Auswirkungen spüren

Vor zwei Wochen hat US-Präsident Trump die Strafzölle auf Stahl und Aluminium in Höhe von 25 und zehn Prozent verhängt. Ausgenommen hatte er dabei zunächst einzig die Nachbarländer Kanada und Mexiko. Weltweit hat das die Angst vor einem neuen Handelskrieg ausgelöst. Gebannt ist die Gefahr nun aber trotz der umfangreichen Ausnahmen noch lange nicht. Denn gegenüber der Wirtschaftsmacht China bleiben die USA hart. Auch die deutsche Stahlbranche profitiert nur eingeschränkt von der Ausnahme. Zwar können die hiesigen Unternehmen nun weiter ihren Stahl in die USA verkaufen, ohne darauf Strafzölle zahlen zu müssen. Doch dieses Geschäft macht nur einen kleinen Teil ihrer Aktivitäten. Größer ist die Sorge, dass zum Beispiel die Chinesen angesichts der US-Zölle versuchen könnten, mehr Stahl in Europa loszuwerden – das könnte die Preise hierzulande drücken. An diesem Szenario hat sich auch mit den Ausnahmen für die EU nichts geändert.

Zudem droht der Handelskonflikt zwischen den USA und China weiter zu eskalieren. Noch am Donnerstagabend wollte Trump die Einführung neuer Zölle auf Produkte aus der Volksrepublik beschließen. In US-Medien war von einem Paket im Umfang von 50 Milliarden Dollar die Rede. Im Vorfeld hieß es, Trump könnte damit vor allem auf die chinesische Tech-Industrie abzielen. Er wolle so verhindern, dass die Chinesen amerikanische Technologie und geistiges Eigentum abgreifen. Zusätzlich waren aber auch noch Beschränkungen von chinesischen Investitionen in den USA sowie Zölle auf Kleidung aus China im Gespräch. US-Finanzminister Steven Mnuchin sagte, es gebe mehrere Optionen, die Trump vorgelegt würden. Und als wäre das noch nicht genug, sollen die USA einem einem Bericht des „Wall Street Journals“ zufolge auch noch erwägen, die Volksrepublik wegen Verstößen gegen Handelspraktiken vor der Welthandelsorganisation (WTO) zu verklagen.

China droht bereits mit Gegenmaßnahmen

Für Peking ist Trumps Vorgehen eine Provokation, die die Regierung von Xi Jinping kaum auf sich sitzen lassen dürfte. So hat das chinesische Handelsministerium bereits erklärt, die Volksrepublik müsse alle erforderlichen Schritte unternehmen, um ihre Interessen entschlossen zu verteidigen. China droht zum Beispiel bereits mit Gegenmaßnahmen bei Agrarprodukten, die die Amerikaner ihrerseits in die Volksrepublik verkaufen.