Schinkelsche Bauakademie Franziska Giffey für historische Fassade

In der Diskussion über den Wiederaufbau der Schinkelschen Bauakademie in Mitte hat sich nun auch die Regierende Bürgermeisterin klar positioniert. Das Land Berlin unterstütze „die Wiederherstellung der historischen Fassade“ schrieb Franziska Giffey (SPD) Ende Februar an die Errichtungssstiftung Bauakademie. „Es muss (...) Sorge getragen werden, dass der Bau die baukulturellen Werte Schinkels verkörpert und sich in die historische Umgebung einbettet.“

Zuvor hatte Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt eine Gestaltungssatzung Berlins für den Fall vorbereiten lassen, dass der von der Bundesstiftung Bauakademie eingesetzte „Thinktank Wettbewerb“ für die anstehende Auslobung des Realisierungswettbewerbes andere Vorgaben präferiert. Im Gespräch ist unter anderem eine zeitgenössische Anmutung.

Der Wettbewerb für den Bau soll 2023 beginnen. Der Bundestag hatte 62 Millionen Euro für den Wiederaufbau bewilligt.

Es ist umstritten ist, in welcher Form die Bauakademie wieder entstehen soll und wieviel dabei von der historischen Vorlage realisiert wird. Der Bund Deutscher Architekten Berlin forderte „einen echten zukunftsoffenen Wettbewerb ohne Einschränkungen im Sinne Karl Friedrich Schinkels“. Um die Wiedererrichtung der Bauakademie wurde jahrzehntelang gerungen. Sie wurde 2016 unter dem Motto „so viel Schinkel wie möglich“ beschlossen. (Bü.)

